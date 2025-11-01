Гасперини отреагировал на травму Фергюсона и сказал, что думает о Довбике

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру форварда сборной Украины Артема Довбика, а также поделился мнением о травме его конкурента Эвана Фергюсона.

В воскресенье, 2 ноября, состоится матч десятого тура Серии А, в котором римский клуб сыграет на выезде против «Милана». На данный момент «волки» набрали 21 балл и занимают второе место в турнирной таблице.

«Довбик в порядке, он прогрессирует. Мы говорили о нем после прошлого матча и уже несколько недель. Если он находится в оптимальной физической форме, он будет выкладываться на все 100%.

Гол, который он забил вечером в ворота «Пармы», был очень неплохим. Артем может стать тем игроком, который проложит путь к победе и будет забивать чаще: у него были шансы против «Интера», «Фиорентины» и «Лилля».

Когда у тебя появляются моменты, ты начинаешь забивать. Это хороший знак. Фергюсон повредил лодыжку: травма несерьёзная, но, вероятно, он пропустит неделю-другую, так что сейчас самое время Довбика», – сообщил Гасперини.