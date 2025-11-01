Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гасперини отреагировал на травму Фергюсона и сказал, что думает о Довбике
Италия
01 ноября 2025, 21:46 |
340
0

Гасперини отреагировал на травму Фергюсона и сказал, что думает о Довбике

Наставник итальянской «Ромы» доволен прогрессом форварда сборной Украины

01 ноября 2025, 21:46 |
340
0
Гасперини отреагировал на травму Фергюсона и сказал, что думает о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру форварда сборной Украины Артема Довбика, а также поделился мнением о травме его конкурента Эвана Фергюсона.

В воскресенье, 2 ноября, состоится матч десятого тура Серии А, в котором римский клуб сыграет на выезде против «Милана». На данный момент «волки» набрали 21 балл и занимают второе место в турнирной таблице.

«Довбик в порядке, он прогрессирует. Мы говорили о нем после прошлого матча и уже несколько недель. Если он находится в оптимальной физической форме, он будет выкладываться на все 100%.

Гол, который он забил вечером в ворота «Пармы», был очень неплохим. Артем может стать тем игроком, который проложит путь к победе и будет забивать чаще: у него были шансы против «Интера», «Фиорентины» и «Лилля».

Когда у тебя появляются моменты, ты начинаешь забивать. Это хороший знак. Фергюсон повредил лодыжку: травма несерьёзная, но, вероятно, он пропустит неделю-другую, так что сейчас самое время Довбика», – сообщил Гасперини.

По теме:
Подарок Довбику и Роме. Наполи не обыграл сенсацию сезона
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
«Карма – с**а». Известный нападающий уничтожил легенду после увольнения
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Милан - Рома Милан Джан Пьеро Гасперини Эван Фергюсон Артем Довбик травма
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
Футбол | 01 ноября 2025, 21:45 0
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы

Евгений попал в лазарет «Черноморца»

Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01 ноября 2025, 08:02 2
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб

Александр Андриевский сообщил, как покинул киевский клуб

Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Футбол | 01.11.2025, 13:09
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
Руслан НЕЩЕРЕТ: «Это какой-то позор. Мне больно на это смотреть»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
Футбол | 01.11.2025, 05:12
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного
Футбол | 01.11.2025, 15:44
«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного
«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 53
Бокс
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
01.11.2025, 07:42
Бокс
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем