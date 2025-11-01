Италия01 ноября 2025, 21:39 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:00
547
1
Подарок Довбику и Роме. Наполи не обыграл сенсацию сезона
Комо сдержал соперника на выезде
01 ноября 2025, 21:39 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:00
547
Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле не сумел обыграть сенсационный Комо – 0:0. При этом форвард гостей Альваро Мората не реализовал пенальти.
Неаполитанская команда теряет очки второй раз за четырех последних встречи и дает шанс конкурентам. У Наполи 22 очка, и если в воскресенье Рома с Артемом Довбиком обыграют Милан, то римляне станут лидерами с 24 пунктами.
А Комо продолжает удивлять – 17 очков и 5-е место.
Чемпионат Италии. 10-й тур
Наполи – Комо 0:0
Удинезе – Аталанта 1:0
Гол: Дзаньоло, 40
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 ноября 2025, 02:02 0
Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана
Бокс | 01 ноября 2025, 07:42 0
Американец – об Исааке Крусе
Теннис | 01.11.2025, 18:14
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Футбол | 01.11.2025, 21:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Звичайно подарунок. Але скоріше Мілану, ніж Ромі.
Популярные новости
01.11.2025, 08:41 2
31.10.2025, 06:02
31.10.2025, 08:34 4
30.10.2025, 21:03 18
01.11.2025, 05:12 10
31.10.2025, 16:42
01.11.2025, 07:05 2
31.10.2025, 06:23 43