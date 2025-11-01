Подарок Довбику и Роме. Наполи не обыграл сенсацию сезона

Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле не сумел обыграть сенсационный Комо – 0:0. При этом форвард гостей Альваро Мората не реализовал пенальти.

Неаполитанская команда теряет очки второй раз за четырех последних встречи и дает шанс конкурентам. У Наполи 22 очка, и если в воскресенье Рома с Артемом Довбиком обыграют Милан, то римляне станут лидерами с 24 пунктами.

А Комо продолжает удивлять – 17 очков и 5-е место.

Чемпионат Италии. 10-й тур

Наполи – Комо 0:0

Удинезе – Аталанта 1:0

Гол: Дзаньоло, 40