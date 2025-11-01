Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подарок Довбику и Роме. Наполи не обыграл сенсацию сезона
Чемпионат Италии
Удинезе
01.11.2025 16:00 – FT 1 : 0
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
01 ноября 2025, 21:39 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:00
547
1

Подарок Довбику и Роме. Наполи не обыграл сенсацию сезона

Комо сдержал соперника на выезде

01 ноября 2025, 21:39 | Обновлено 01 ноября 2025, 22:00
547
1 Comments
Подарок Довбику и Роме. Наполи не обыграл сенсацию сезона
Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи в матче чемпионата Италии на своем поле не сумел обыграть сенсационный Комо – 0:0. При этом форвард гостей Альваро Мората не реализовал пенальти.

Неаполитанская команда теряет очки второй раз за четырех последних встречи и дает шанс конкурентам. У Наполи 22 очка, и если в воскресенье Рома с Артемом Довбиком обыграют Милан, то римляне станут лидерами с 24 пунктами.

А Комо продолжает удивлять – 17 очков и 5-е место.

Чемпионат Италии. 10-й тур

Наполи – Комо 0:0

Удинезе – Аталанта 1:0
Гол: Дзаньоло, 40

По теме:
Гасперини отреагировал на травму Фергюсона и сказал, что думает о Довбике
Гасперини подтвердил травму конкурента Довбика. Доволен Артемом
«Карма – с**а». Известный нападающий уничтожил легенду после увольнения
Наполи Комо чемпионат Италии по футболу Серия A Удинезе Аталанта
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
Футбол | 01 ноября 2025, 02:02 0
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»

Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана

Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Бокс | 01 ноября 2025, 07:42 0
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»

Американец – об Исааке Крусе

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 01.11.2025, 18:14
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк
Футбол | 01.11.2025, 21:44
ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк
ВИДЕО. Его не остановить. Роналду положил дубль и оформил камбэк
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Звичайно подарунок. Але скоріше Мілану, ніж Ромі.
Ответить
+1
Популярные новости
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
31.10.2025, 06:02
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем