Где Забарный? ПСЖ и Ницца опубликовали стартовые составы на матч Лиги 1

В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ницца».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник парижского клуба и сборной Украины Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

После десяти сыгранных туров ПСЖ набрал 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице. «Ницца» разместилась на восьмой позиции, в активе команды – 17 очков.

Стартовые составы на матч чемпионата Франции ПСЖ – Ницца