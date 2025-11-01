Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где Забарный? ПСЖ и Ницца опубликовали стартовые составы на матч Лиги 1
Франция
01 ноября 2025, 17:13 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:20
518
0

Где Забарный? ПСЖ и Ницца опубликовали стартовые составы на матч Лиги 1

Поединок чемпионата Франции состоится 1 ноября на «Parc des Princes» в Париже

01 ноября 2025, 17:13 | Обновлено 01 ноября 2025, 17:20
518
0
Где Забарный? ПСЖ и Ницца опубликовали стартовые составы на матч Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ницца».

Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник парижского клуба и сборной Украины Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

После десяти сыгранных туров ПСЖ набрал 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице. «Ницца» разместилась на восьмой позиции, в активе команды – 17 очков.

Стартовые составы на матч чемпионата Франции ПСЖ Ницца

По теме:
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
«Я этому очень рад». Луиса Энрике жестко раскритиковали из-за Забарного
Возвращение домой. Средняк Лиги 1 хочет подписать Канте
чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Ницца ПСЖ - Ницца Илья Забарный стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей
Футбол | 01 ноября 2025, 16:25 0
Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей
Снова холостяк. Ямаль разошёлся с 25-летней репершей

Причиной расставания стала не измена

Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Футбол | 01 ноября 2025, 08:55 8
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины

В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 01.11.2025, 12:47
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31.10.2025, 19:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
01.11.2025, 07:05 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
ВИДЕО. Футболист Динамо смотрел матч с Шахтером на фан-секторе. Эмоции
30.10.2025, 16:30
Футбол
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 2
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем