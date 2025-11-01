Где Забарный? ПСЖ и Ницца опубликовали стартовые составы на матч Лиги 1
Поединок чемпионата Франции состоится 1 ноября на «Parc des Princes» в Париже
В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся ПСЖ и «Ницца».
Команды сыграют на стадионе «Parc des Princes» в Париже. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Защитник парижского клуба и сборной Украины Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.
После десяти сыгранных туров ПСЖ набрал 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице. «Ницца» разместилась на восьмой позиции, в активе команды – 17 очков.
Стартовые составы на матч чемпионата Франции ПСЖ – Ницца
