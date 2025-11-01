Упущенный шанс: немецкий клуб с украинцем оформил победу в лиге
Артем Степанов вышел в старте «Нюрнберга», но так и не забил
1 ноября в 11-м туре Второй Бундеслиги прошел матч, в котором «Нюрнберг» принимал «Айнтрахт» Брауншвейг.
С первых минут на поле стадиона «Макс-Морлок-Штадион» появился украинский нападающий Артем Степанов в составе хозяев.
Форвард провел 68 минут, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.
Команды определили победителя еще в первом тайме, а во второй половине встречи сыграли вничью. «Нюрнберг» оказался сильнее соперника и одержал победу со счетом 2:1.
После матча «Нюрнберг» занимает 12-е место в турнирной таблице (12 баллов), «Айнтрахт» Брауншвейг располагается на 14-й позиции (10 очков).
Вторая Бундеслига. 11-й тур, 1 ноября
«Нюрнберг» – «Айнтрахт» Брауншвейг – 2:1
Голы: Зома, 19, Бекер, 33 – Элерс, 40
⏰ 90+6'— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) November 1, 2025
SCHLUSS - AUS - HEIMSIEG!!!
Drei ganz wichtige Punkte bleiben in Nürnberg!!! ❤🖤
⚽ 2:1 | #FCNEBS | #fcn pic.twitter.com/1xodVrwgGc
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Сейчас или никогда