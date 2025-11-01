Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Упущенный шанс: немецкий клуб с украинцем оформил победу в лиге
Германия
01 ноября 2025, 16:22 | Обновлено 01 ноября 2025, 16:23
Артем Степанов вышел в старте «Нюрнберга», но так и не забил

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов (справа)

1 ноября в 11-м туре Второй Бундеслиги прошел матч, в котором «Нюрнберг» принимал «Айнтрахт» Брауншвейг.

С первых минут на поле стадиона «Макс-Морлок-Штадион» появился украинский нападающий Артем Степанов в составе хозяев.

Форвард провел 68 минут, однако отметиться результативными действиями ему не удалось.

Команды определили победителя еще в первом тайме, а во второй половине встречи сыграли вничью. «Нюрнберг» оказался сильнее соперника и одержал победу со счетом 2:1.

После матча «Нюрнберг» занимает 12-е место в турнирной таблице (12 баллов), «Айнтрахт» Брауншвейг располагается на 14-й позиции (10 очков).

Вторая Бундеслига. 11-й тур, 1 ноября

«Нюрнберг» – «Айнтрахт» Брауншвейг – 2:1

Голы: Зома, 19, Бекер, 33 – Элерс, 40

