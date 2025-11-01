Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  НЕСТЕРЕНКО: «Нам не хватило конкретики в завершении атак»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 14:53 |
НЕСТЕРЕНКО: «Нам не хватило конкретики в завершении атак»

Иван рассказал, чего не хватило для победы над «Кудровкой»

НЕСТЕРЕНКО: «Нам не хватило конкретики в завершении атак»
ФК Оболонь. Иван Нестеренко

Игрок «Оболони» Иван Нестеренко прокомментировал поражение от «Кудровки» (0:1) в матче 11-го тура УПЛ.

– Иван, сегодня команда уступила. Какие ваши впечатления от матча? Были ли хоть какие-то позитивные моменты в игре?

– В первом тайме нам мало что удавалось. Мы не могли создать много моментов. Во втором тайме, на мой взгляд, немного перестроились, начали играть лучше и создавать больше возможностей, но, к сожалению, не смогли их реализовать.

– Вы начинали матч на скамейке запасных. Иногда именно оттуда игра просматривается лучше. Каков ваш взгляд на матч со стороны?

– Да, со скамейки иногда действительно видно больше. Было очевидно, что нам не хватало остроты впереди, а также быстрых решений в финальной трети. После выхода на поле старался помочь команде добавить, но в целом нам не хватило конкретики в завершении атак.

– Сегодняшняя Кудровка: то, что она показала, соответствовало тому, на что обращал внимание тренер? Была ли команда чем-то неожиданным?

– Нет, они не удивили. Все было так, как мы и ожидали, о чем говорили на протяжении недели. Мы готовились к ним всю неделю, но, видите, не удалось реализовать то, что требовалось.

– Вы лично помните матчи Кудровки против «Ворсклы», когда она получила право играть в Премьер-лиге. Был ли сегодня какой-то «зуб», дополнительная мотивация? Или это уже закрытая страница?

– Нет, это уже перевернутая страница. Я об этом уже не думаю. Сейчас думаю только о новой команде и о сегодняшнем дне.

Иван Нестеренко Оболонь Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Оболонь
Иван Чирко Источник: ФК Оболонь
