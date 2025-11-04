Легенда Атлетико – о Ямале: «Вне поля движется быстрее, чем на поле»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
04 ноября 2025, 23:46
Габи считает вингера Барселоны невероятным футболистом

04 ноября 2025, 23:46
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Легендарный экс-футболист мадридского «Атлетико» Габи Фернандес высказался о вингере каталонской «Барселоны» Ламине Ямале:

«Не знаю, есть ли у него что-то лишнее, но вне поля он двигается быстрее, чем на нем. Это невероятный футболист, но то, что мы видим вокруг него, ему не на пользу. У него большая ответственность, и кто-то должен ему помочь, а не уничтожать».

В сезоне 2025/26 Ламин Ямаль провел 9 матчей на клубном уровне, отличившись 4 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

Ранее журналисты показали новую избранницу Ламина Ямаля.

Габи Ламин Ямаль Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Дмитрий Вус Источник: Marca
