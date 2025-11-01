Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах

УЕФА подтвердил получение деклараций о заинтересованности от пятнадцати ассоциаций-членов относительно проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Женской Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.

Финал Лиги чемпионов

2028

Германия: Мюнхен, Футбольная арена Мюнхен

2029

Англия: Лондон, Вэмбли

Испания: Барселона, Камп Ноу

Финал Лиги Европы

2028

Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион, или Париж, Парк де Пренс (только один город и стадион будут подтверждены при подаче заявки)

Италия: Турин, Стадион Ювентус

Румыния: Бухарест, Национальная арена

Сербия: Белград, Национальный стадион

2029

Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион, или Париж, Парк де Пренс

Италия: Турин, Стадион Ювентус

Румыния: Бухарест, Национальная арена

Сербия: Белград, Национальный стадион

Турция: Анкара, Стадион 19 мая

Финал Лиги конференций

2028

Франция: Лилль, Стад Пьер-Моро

Венгрия: Будапешт, Пушкаш Арена

Италия: Турин, Стадион Ювентус

Казахстан: Астана, Арена Астана, или Алматы, Стадион Алматы (только один город и стадион будут подтверждены при подаче заявки)

Польша: Гданьск, Арена Гданьск

2029

Финляндия: Хельсинки, Олимпийский стадион Хельсинки

Франция: Лилль, Стад Пьер-Моро

Венгрия: Будапешт, Пушкаш Арена

Италия: Турин, Стадион Ювентус

Казахстан: Астана, Арена Астана, или Алматы, Стадион Алматы

Польша: Гданьск, Арена Гданьск

Финал Женской Лиги чемпионов

2028

Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион

Испания: Бильбао, Сан Мамес

Швейцария: Базель, Стадион Санкт Якоб Парк

Турция: Стамбул, Стадион Али Сами Ен

2029

Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион

Ирландия: Дублин, Дублин Арена

Швейцария: Базель, Стадион Санкт Якоб Парк

Уэльс: Кардифф, Национальный стадион Уэльса

Окончательные предложения заинтересованные страны должны подать вместе с досье заявок до 10 июня 2026 года. Исполнительный комитет УЕФА назначит ассоциации-хозяйки восьми финалов в сентябре 2026 года. Процедура подачи заявок на выбор городов для проведения финалов клубных турниров UEFA 2028 и 2029 годов была запущена 11 июля 2025 года, а крайний срок для ассоциаций, чтобы выразить свою заинтересованность, – 22 октября 2025 года.