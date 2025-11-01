Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Заинтересованность выразили 15 стран
УЕФА подтвердил получение деклараций о заинтересованности от пятнадцати ассоциаций-членов относительно проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Женской Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.
Финал Лиги чемпионов
2028
- Германия: Мюнхен, Футбольная арена Мюнхен
2029
- Англия: Лондон, Вэмбли
- Испания: Барселона, Камп Ноу
Финал Лиги Европы
2028
- Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион, или Париж, Парк де Пренс (только один город и стадион будут подтверждены при подаче заявки)
- Италия: Турин, Стадион Ювентус
- Румыния: Бухарест, Национальная арена
- Сербия: Белград, Национальный стадион
2029
- Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион, или Париж, Парк де Пренс
- Италия: Турин, Стадион Ювентус
- Румыния: Бухарест, Национальная арена
- Сербия: Белград, Национальный стадион
- Турция: Анкара, Стадион 19 мая
Финал Лиги конференций
2028
- Франция: Лилль, Стад Пьер-Моро
- Венгрия: Будапешт, Пушкаш Арена
- Италия: Турин, Стадион Ювентус
- Казахстан: Астана, Арена Астана, или Алматы, Стадион Алматы (только один город и стадион будут подтверждены при подаче заявки)
- Польша: Гданьск, Арена Гданьск
2029
- Финляндия: Хельсинки, Олимпийский стадион Хельсинки
- Франция: Лилль, Стад Пьер-Моро
- Венгрия: Будапешт, Пушкаш Арена
- Италия: Турин, Стадион Ювентус
- Казахстан: Астана, Арена Астана, или Алматы, Стадион Алматы
- Польша: Гданьск, Арена Гданьск
Финал Женской Лиги чемпионов
2028
- Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион
- Испания: Бильбао, Сан Мамес
- Швейцария: Базель, Стадион Санкт Якоб Парк
- Турция: Стамбул, Стадион Али Сами Ен
2029
- Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион
- Ирландия: Дублин, Дублин Арена
- Швейцария: Базель, Стадион Санкт Якоб Парк
- Уэльс: Кардифф, Национальный стадион Уэльса
Окончательные предложения заинтересованные страны должны подать вместе с досье заявок до 10 июня 2026 года. Исполнительный комитет УЕФА назначит ассоциации-хозяйки восьми финалов в сентябре 2026 года. Процедура подачи заявок на выбор городов для проведения финалов клубных турниров UEFA 2028 и 2029 годов была запущена 11 июля 2025 года, а крайний срок для ассоциаций, чтобы выразить свою заинтересованность, – 22 октября 2025 года.
