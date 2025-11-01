Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
Лига Европы
01 ноября 2025, 12:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 12:38
48
0

Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах

Заинтересованность выразили 15 стран

01 ноября 2025, 12:37 | Обновлено 01 ноября 2025, 12:38
48
0
Объявлены претенденты на проведение еврокубковых финалов в 2028-2029 годах
УЕФА

УЕФА подтвердил получение деклараций о заинтересованности от пятнадцати ассоциаций-членов относительно проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и Женской Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах.

Финал Лиги чемпионов

2028

  • Германия: Мюнхен, Футбольная арена Мюнхен

2029

  • Англия: Лондон, Вэмбли
  • Испания: Барселона, Камп Ноу

Финал Лиги Европы

2028

  • Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион, или Париж, Парк де Пренс (только один город и стадион будут подтверждены при подаче заявки)
  • Италия: Турин, Стадион Ювентус
  • Румыния: Бухарест, Национальная арена
  • Сербия: Белград, Национальный стадион

2029

  • Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион, или Париж, Парк де Пренс
  • Италия: Турин, Стадион Ювентус
  • Румыния: Бухарест, Национальная арена
  • Сербия: Белград, Национальный стадион
  • Турция: Анкара, Стадион 19 мая

Финал Лиги конференций

2028

  • Франция: Лилль, Стад Пьер-Моро
  • Венгрия: Будапешт, Пушкаш Арена
  • Италия: Турин, Стадион Ювентус
  • Казахстан: Астана, Арена Астана, или Алматы, Стадион Алматы (только один город и стадион будут подтверждены при подаче заявки)
  • Польша: Гданьск, Арена Гданьск

2029

  • Финляндия: Хельсинки, Олимпийский стадион Хельсинки
  • Франция: Лилль, Стад Пьер-Моро
  • Венгрия: Будапешт, Пушкаш Арена
  • Италия: Турин, Стадион Ювентус
  • Казахстан: Астана, Арена Астана, или Алматы, Стадион Алматы
  • Польша: Гданьск, Арена Гданьск

Финал Женской Лиги чемпионов

2028

  • Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион
  • Испания: Бильбао, Сан Мамес
  • Швейцария: Базель, Стадион Санкт Якоб Парк
  • Турция: Стамбул, Стадион Али Сами Ен

2029

  • Франция: Лион-Десин, Парк Олимпик Лион
  • Ирландия: Дублин, Дублин Арена
  • Швейцария: Базель, Стадион Санкт Якоб Парк
  • Уэльс: Кардифф, Национальный стадион Уэльса

Окончательные предложения заинтересованные страны должны подать вместе с досье заявок до 10 июня 2026 года. Исполнительный комитет УЕФА назначит ассоциации-хозяйки восьми финалов в сентябре 2026 года. Процедура подачи заявок на выбор городов для проведения финалов клубных турниров UEFA 2028 и 2029 годов была запущена 11 июля 2025 года, а крайний срок для ассоциаций, чтобы выразить свою заинтересованность, – 22 октября 2025 года.

По теме:
ФОТО. Обладатель Лиги Европы ушел с футбола и стал фотографом
Реал через суд будет требовать от УЕФА 4,5 млрд евро. Что случилось?
ОФИЦИАЛЬНО. Обидчик Шахтера в Лиге конференций остался без тренера
Лига Европы Лига чемпионов Лига конференций Лига чемпионов по футболу среди женщин стадионы
Иван Чирко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Бокс | 01 ноября 2025, 07:05 1
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Владимир Кличко сказал, кто бил его сильнее всех

Кличко выделил Сандерса

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 2
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо
Футбол | 01.11.2025, 12:41
Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо
Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
Футбол | 01.11.2025, 09:30
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
ФОТО. Звездный футболист забеременил инфлюенсершу и бросил ее
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31.10.2025, 19:34
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
31.10.2025, 09:12 47
Бокс
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
31.10.2025, 20:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем