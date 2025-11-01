7 факторов, которые помогли Манчестер Юнайтед вновь мечтать о чемпионстве

«Манчестер Юнайтед» уже много лет является одним из наиболее успешных и популярных футбольных клубов Великобритании. Однако последнее на текущий момент чемпионство «красные дьяволы» завоевывали уже достаточно давно – аж по итогам сезона-2012/13, еще с легендарным Алексом Фергюсоном на тренерском мостике. С тех пор, как шотландец ушел на пенсию, в МЮ успело поменяться немало специалистов и футболистов, но должного результата никто из них дать пока так и не сумел…

Нынешний «рулевой» манчестерцев португалец Рубен Аморим также еще совсем недавно находился, казалось бы, на грани отставки. По крайней мере, такие варианты в руководстве клуба, если доверять инсайдерам, рассматривались достаточно серьезно. Однако после трех кряду побед в матчах АПЛ над «Сандерлендом» (2:0), «Ливерпулем» (2:1) и «Брайтоном» (4:2) дела у «красных дьяволов» улучшились, и прямо сейчас команда Аморима имеет поровну очков с земляками из «Сити», отставая от лидера турнирной таблицы – «Арсенала» – всего на шесть пунктов.

Давайте пройдемся по ключевым факторам, которые теперь позволили болельщикам и футболистам «Манчестер Юнайтед» вновь начать мечтать о чемпионстве…

Единство в раздевалке

В последние годы «Манчестер Юнайтед» напоминал сборище футболистов высокого уровня, которых практически ничего не объединяет, кроме имени работодателя, выплачивавшего им заработную плату. Отношения между игроками во многом были токсичными из-за отдельных исполнителей, демонстрировавших свои проблемы и претензии даже на публику.

Летом в МЮ произошла большая чистка, в результате которой «Олд Траффорд» покинули Антони, Алехандро Гарначо, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Андре Онана. Без них, как показывает настоящее, отношения внутри команды стали куда более дружелюбными и сплоченными. Этот коллектив действительно выглядит таким, где все готовы работать на достижение единой цели, хотя чересчур приукрашать ситуацию пока также не стоит.

Однако британские эксперты отмечают, что в нынешнем «Манчестер Юнайтед», который является типичной многонациональной футбольной командой современности напрочь отсутствуют такие явления как группировки по языковому или этническому принципу. Амориму вместе с боссами удалось внедрить новую культуру общения, которая подразумевает, что общий язык должны находить друг с другом абсолютно все члены коллектива. Поэтому сейчас никто не остается в стороне от участия в светских мероприятиях, что помогает зарождению неожиданных дружеских связей.

Например, еще в предсезонном турне клубные инсайдеры отметили, как прекрасно сдружились Бруну Фернандеш и Джошуа Зиркзе. Также отличные дружеские отношения завязались между Люком Шоу и Матеусом Куньей, а Диогу Далот все больше свободного времени проводит вместе с другим летним новобранцем «красных дьяволов» Беньямином Шешко, над которым даже взял негласное шефство в команде.

Самое важное, на чем делается акцент – национальность, возраст и статус внутри команды не играют никакой роли для налаживания простых взаимоотношений между каждым из игроков нынешнего «Манчестер Юнайтед». И это то, на чем Аморим может успешно сыграть для достижения высоких спортивных задач в этом сезоне или в ближайшем будущем.

Связка Бриана Мбемо и Амада Диалло

Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо и Амад Диалло

Когда летом «Манчестер Юнайтед» потратил 75 миллионов евро на приобретение из «Брентфорда» Бриана Мбемо многие болельщики «красных дьяволов» начали беспокоиться о перспективах в команде молодого Амада Диалло. Однако Амориму удалось отыскать место на поле для двух африканцев одновременно – пока камерунец действует на традиционном для себя фланге атаки, ивуариец сместился чуть глубже, на позицию фулбека, откуда активно помогает Мбемо.

В двух последних матчах Амад и Бриан продемонстрировали отменное взаимопонимание, причем первый выступил ассистентом для второго, когда Мбемо забивал в ворота «Ливерпуля». Всего же Бриан отличился уже 4 голами в 9 матчах АПЛ текущего сезона, и если ему в дуэте с Амадом удастся сохранить такую же эффективность и после Кубка африканских наций-2025 (его розыгрыш пройдет с 21 декабря 2025-го по 18 января 2026-го), то «Юнайтед» действительно могут реально вклиниться в борьбу за чемпионство.

Матеус Кунья – бриллиант, который только начинает сиять

Летом нынешнего года на «Манчестер Юнайтед» переехали не только Мбемо и Шешко, но и бразилец Матеус Кунья, за трансфер которого клуб заплатил «Вулверхэмптону» чуть более 74 миллионов евро. И на старте карьеры в МЮ новичок не впечатлял результативностью, сумев отличиться первым забитым мячом за новую команду лишь в девятом поединке – в недавней игре с «Брайтоном» (4:2).

Однако Рубен Аморим все это время не переставал защищать Кунью, подчеркивая, что этот футболист еще обязательно проявит себя на «Олд Траффорд» во всей красе и что не стоит критиковать его в момент, когда он еще лишь адаптируется к новым условиям, требованиям и партнерам по команде.

И матч с «Брайтоном» доказал – Кунья благодаря своим данным, а также опыту в АПЛ, действительно способен дать этому «Манчестер Юнайтед» уверенность впереди, хотя над работой на оборону бразильцу еще предстоит как следует поработать. Как бы там ни было, а подписание этого новобранца пока точно не выглядит пустой тратой огромных денег, наоборот, речь, скорее, идет о бриллианте, который лишь-лишь начинает сиять по-настоящему…

Фактор дядюшки Каза

Getty Images/Global Images Ukraine. Бриан Мбемо, Матеус Кунья и Каземиро (слева направо)

Пожалуй, никто не рад последним успехам Куньи больше, чем его земляк Каземиро, дни которого на «Олд Траффорд» еще до недавних пор казались сочтенными. Матеус с момента прихода в МЮ нашел в лице Каземиро большого друга и товарища, способного подставить ему твердое плечо в сложный момент.

Сам 33-летний Каземиро, которого фанаты на «Олд Траффорд» не редко называют просто дядюшкой Казом (Uncle Cas) имел полное моральное право сложить руки и податься летом в Саудовскую Аравию на «жирные» условия, подзаработав как следует перед пенсией. Однако Каземиро, являющийся пятикратным победителем Лиги чемпионов, не сдался, вернув себе сперва хорошую игровую форму, а затем – и место в основном составе у Рубена Аморима.

По данным инсайдеров, за пределами поля Каземиро не менее важен для нынешнего «Манчестер Юнайтед», чем на зеленом газоне. Опытный бразилец регулярно находит время, чтобы помочь молодым футболистам, давая им советы и беседуя в раздевалке после тренировок. Причем речь идет не только о португалоговорящих исполнителях, но и о всех остальных, так как люди, имевшие возможность пообщаться с Каземиро лично, характеризуют его английский как «почти идеальный».

Де Лигт начинает оправдывать ожидания

Минувший сезон на «Олд Траффорд» оказался достаточно непростым для Маттейса де Лигта. Центрбек, за которого «красные дьяволы» заплатили «Баварии» 45 миллионов евро, не всегда выглядел уверенно и эффективно, однако в текущем сезоне проявляет себя уже значительно лучше, все больше и больше напоминая того де Лигта, который когда-то блистал в «Аяксе».

Ныне де Лигт является ключевым центрбеком у Аморима, вытеснив из основы ветерана Гарри Магуайра. Нидерландец начал вовсю демонстрировать свои лидерские качества, умение читать игру и физическую мощь на поле, что не может не нравится как португальскому коучу, так и фанатам МЮ.

Чтобы бороться за чемпионство «Юнайтед» нужна сильная оборона, и фактор де Лигта здесь очень существенен. Подтверждают эти тезисы и цифры: прямо сейчас Маттейс, по подсчетам портала Wyscout, входит в топ-5 лучших игроков АПЛ по эффективности единоборств в обороне. У нидерландца этот показатель равен 80% и это твердая пятая строчка рейтинга, а также абсолютно лучший показатель среди всех остальных футболистов «Манчестер Юнайтед».

Вратарский кризис наконец-то в прошлом

Getty Images/Global Images Ukraine. Сенне Ламенс

По состоянию на текущий момент все выглядит таким образом, что «Манчестер Юнайтед» летом нынешнего года удалось наконец-то решить еще и многолетнюю вратарскую проблему. Этот вопрос закрылся с приобретением у «Антверпена» за 21 миллион евро молодого бельгийского стража ворот Сенне Ламменса, который уже неплохо показал себя на старте сезона.

В матчах против «Сандерленда», «Ливерпуля» и «Брайтона» Ламменс сделал несколько важных сейвов, что помогало его команде брать верх над соперниками. Сенне обладает умением хорошо работать с мячом в ногах, а также чувствовать игровой ритм, что позволяет «Юнайтед» эффективнее переходить из одной фазы игры в другую.

Безусловно, вратарем мирового класса Ламменса называть еще преждевременно, но его вклад в последние результаты «красных дьяволов» уже ощутим. Кажется, что теперь команда Аморима наконец-то получила голкипера, которому действительно можно доверять и за которого не стоит переживать всякий раз, когда центрбеки отдают мяч назад или кто-то из форвардов команды-соперницы решается на дальний удар.

Снижение качества игры у основных конкурентов

Нынешнему успеху «Манчестер Юнайтед» и реальному возобновлению надежд на чемпионство на «Олд Траффорд» поспособствовало также ухудшение качества игры и результатов у основных конкурентов «красных дьяволов». В частности, в текущем сезоне АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» уже не выглядят настолько сильными, как в прежние годы…

«Сити» теперь чрезмерно полагается в атаке на талант и мастерство Эрлинга Холанда, в то время как их коллективная игра деградировала и не выглядит такой качественной как раньше. Что касается «Ливерпуля», то здесь лучше всего говорят цифры: в последних четырех турах «красные» потерпели четыре поражения – от «Кристал Пэлас» (1:2), «Челси» (1:2), «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Брентфорда» (2:3).

Безусловно, остается еще «Арсенал», который ныне и лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги, однако игра «канониров» не столь эффективна, как в минувшем сезоне. Микель Артета предпочитает все больше и больше делать ставку на консервативный футбол, где чрезвычайно важны стандарты.

Все это, безусловно, открывает для МЮ прекрасные возможности наверстать упущенное на старте сезона, когда команда даже была на промежуточном 16-м месте. Если сейчас подопечным Аморима удастся сохранить стабильность в результатах, то это, в совокупности с меньшей загруженностью на фоне остальных претендентов на «золото», связанную с отсутствием еврокубковых матчей, с легкостью позволит «Манчестер Юнайтед» наконец-то вновь всерьез ворваться в борьбу за чемпионство.