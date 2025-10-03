Придется подождать. Манчестер Юнайтед уволит Аморима при одном условии

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим останется работать на своей должности до завершения сезона. Об этом сообщил британский журналист Лори Уитвелл в социальных сетях.

Президент «красных дьяволов» не намерен прекращать сотрудничество с португальским специалистом, несмотря на неудовлетворительные результаты на футбольном поле. В клубе уверены, что оценивать работу тренера необходимо после завершения сезона 2025/26.

Если «Манчестер Юнайтед» не сможет квалифицироваться в еврокубки, Амориму придется покинуть Премьер-лигу. Однако, на данный момент португалец продолжит возглавлять команду, несмотря на многочисленные слухи об его увольнении.

По информации источника, даже поражение в ближайшем матче от «Сандерленда» не изменит позиции Аморима.

На данный момент «красные дьяволы» набрали семь баллов после шести туров и занимают 14-е место в турнирной таблице. Клуб не участвует в еврокубках и сенсационно вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/32 финала.