  Придется подождать. Манчестер Юнайтед уволит Аморима при одном условии
Англия
03 октября 2025, 12:24
Португальский специалист будет работать в команде до завершения сезона 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим останется работать на своей должности до завершения сезона. Об этом сообщил британский журналист Лори Уитвелл в социальных сетях.

Президент «красных дьяволов» не намерен прекращать сотрудничество с португальским специалистом, несмотря на неудовлетворительные результаты на футбольном поле. В клубе уверены, что оценивать работу тренера необходимо после завершения сезона 2025/26.

Если «Манчестер Юнайтед» не сможет квалифицироваться в еврокубки, Амориму придется покинуть Премьер-лигу. Однако, на данный момент португалец продолжит возглавлять команду, несмотря на многочисленные слухи об его увольнении.

По информации источника, даже поражение в ближайшем матче от «Сандерленда» не изменит позиции Аморима.

На данный момент «красные дьяволы» набрали семь баллов после шести туров и занимают 14-е место в турнирной таблице. Клуб не участвует в еврокубках и сенсационно вылетел из Кубка английской лиги на стадии 1/32 финала.

чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Комментарии
