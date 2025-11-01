Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коуч Кудровки: «Мы чувствуем поддержку бойцов, защищающих Украину»
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 10:59 |
19
0

Коуч Кудровки: «Мы чувствуем поддержку бойцов, защищающих Украину»

Василий Баранов пообщался с журналистами после матча УПЛ

01 ноября 2025, 10:59 |
19
0
Коуч Кудровки: «Мы чувствуем поддержку бойцов, защищающих Украину»
ФК Кудровка. Василий Баранов

Главный тренер Кудровки Василий Баранов поделился эмоциями после победы своей команды над киевской Оболонью (1:0) в одиннадцатом туре Украинской Премьер-лиги.

– Ваша команда продолжила серию побед на домашней арене. За счет чего все это удается получать успешные результаты на стадионе «Оболонь»?

– Отвечу немного позже на этот вопрос. Во-первых, хочу поздравить батальон Сапсан, особенно его командира, который сегодня звонил нам. Мы уже ехали в автобусе, я не мог подойти к трубке.

Мы ощущали сегодня эту поддержку. Мы чувствуем эту поддержку всех бойцов, которые на передовой защищают нашу страну и дают возможность, чтобы мы играли в футбол. И благодаря этому как раз, отвечая на ваш вопрос, у нас очень хорошие болельщики. И, может быть, нам их где-то не хватает на выездных играх.

Очень хорошая поддержка, и мы стараемся играть для болельщиков. Сегодня мы бежали для них. Эта поддержка домашней арены, хоть она и номинальна для нас, но очень благодарна болельщикам и всем, кто нас поддерживает.

– На стадионе также были болельщики «Оболони». Было ощущение, что вы не в гостях, а все же пусть номинально, но дома?

– Да, мы чувствовали, что мы дома. Возможно, я, как тренер команды «Кудровка», больше слышал своих болельщиков. И это нас, вероятно, заводило, и мы пытались их удовлетворить.

Мы понимали, что будем играть на Оболони-Арене, и очень много придет болельщиков Оболони. Я просил ребят к игре доставить радость нашим болельщикам, но и сыграть для всех болельщиков, которые есть в нашей стране, чтобы была бескомпромиссная игра. Думаю, болельщики «Оболони» тоже довольны игрой своей команды и тем, что было сегодня на поле.

– После болезненного поражения в предыдущем туре, какие изменения были на этот матч? В частности, сегодня Легостаев начал не с первых минут и сыграл он, насколько я посмотрел по статистике, меньше времени в этом сезоне. Это касалось как раз тех решений из предыдущего матча или просто тренерское решение по состоянию на данный момент?

– Где-то предыдущий матч, конечно, свой оттенок внес – не скажу, что в подготовку, но учитывая наш состав на сегодняшнюю игру. Очень понравилось, когда вышел с «Шахтером» Овусу, он навязал борьбу, очень хорошо прессинговал.

У нас сейчас 4 нападающих, между ними хорошая конкуренция, они очень неплохо тренируются, но выбор всегда по тренеру. Когда ты играешь в одного нападающего, может 1 из 4 сыграть. Сейчас мы перешли в последние 15 минут на 2 нападающих – вышли 2 нападающих.

Мы очень важно относились к «Шахтеру». Надо было смелее играть на мяче. Были зоны, которые мы не видели и часто играли назад. А сегодня мне первые 20-25 минут, по-видимому, очень понравились. Мы старались играть вперед. Надо использовать такие полумоменты.

Конечно, хорошо, что мы сыграли на ноль – первая наша игра на ноль, но мы при этом еще и забили. И я сегодня ребятам сказал, что чувствую, что мы над стандартами работаем в атаку, но не можем забить – а сегодня обязательно забьем. Так оно и вышло.

– Сейчас не готовы играть Шаповал, Тотовицкий. Какая ситуация с этими футболистами? Когда можно ожидать их возвращения?

– С Владом, скорее всего, мы в этом сезоне уже не встретимся, оказалось, что надо оперировать его. А Андрея мы ждем, где-то, возможно, в ближайшие 2 недели. Он уже пропустил 2 недели, говорили, что до месяца. Ждём, когда он уже приступит к тренировке с командой, сейчас он восстанавливается с реабилитологом, – сказал Баранов.

По теме:
Форвард Кудровки: «Оболонь – очень строгая команда в защите»
Металлург З – Левый Берег, ЮКСА – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Где смотреть онлайн матч 11-го тура чемпионата Украины Эпицентр – Верес
Василий Баранов Кудровка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Кудровка - Оболонь
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Футбол | 01 ноября 2025, 09:00 7
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона
Чемпионская гонка в АПЛ завершена? Арсенал – единственный фаворит сезона

Сейчас или никогда

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
Футбол | 31 октября 2025, 19:34 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 октября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Футбол | 01.11.2025, 09:59
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Николай МОРОЗЮК: «Для этого тренера я превратился в величайшего врага»
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01.11.2025, 09:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 2
Футбол
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
30.10.2025, 17:16 7
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем