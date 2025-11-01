Коуч Кудровки: «Мы чувствуем поддержку бойцов, защищающих Украину»

Главный тренер Кудровки Василий Баранов поделился эмоциями после победы своей команды над киевской Оболонью (1:0) в одиннадцатом туре Украинской Премьер-лиги.

– Ваша команда продолжила серию побед на домашней арене. За счет чего все это удается получать успешные результаты на стадионе «Оболонь»?

– Отвечу немного позже на этот вопрос. Во-первых, хочу поздравить батальон Сапсан, особенно его командира, который сегодня звонил нам. Мы уже ехали в автобусе, я не мог подойти к трубке.

Мы ощущали сегодня эту поддержку. Мы чувствуем эту поддержку всех бойцов, которые на передовой защищают нашу страну и дают возможность, чтобы мы играли в футбол. И благодаря этому как раз, отвечая на ваш вопрос, у нас очень хорошие болельщики. И, может быть, нам их где-то не хватает на выездных играх.

Очень хорошая поддержка, и мы стараемся играть для болельщиков. Сегодня мы бежали для них. Эта поддержка домашней арены, хоть она и номинальна для нас, но очень благодарна болельщикам и всем, кто нас поддерживает.

– На стадионе также были болельщики «Оболони». Было ощущение, что вы не в гостях, а все же пусть номинально, но дома?

– Да, мы чувствовали, что мы дома. Возможно, я, как тренер команды «Кудровка», больше слышал своих болельщиков. И это нас, вероятно, заводило, и мы пытались их удовлетворить.

Мы понимали, что будем играть на Оболони-Арене, и очень много придет болельщиков Оболони. Я просил ребят к игре доставить радость нашим болельщикам, но и сыграть для всех болельщиков, которые есть в нашей стране, чтобы была бескомпромиссная игра. Думаю, болельщики «Оболони» тоже довольны игрой своей команды и тем, что было сегодня на поле.

– После болезненного поражения в предыдущем туре, какие изменения были на этот матч? В частности, сегодня Легостаев начал не с первых минут и сыграл он, насколько я посмотрел по статистике, меньше времени в этом сезоне. Это касалось как раз тех решений из предыдущего матча или просто тренерское решение по состоянию на данный момент?

– Где-то предыдущий матч, конечно, свой оттенок внес – не скажу, что в подготовку, но учитывая наш состав на сегодняшнюю игру. Очень понравилось, когда вышел с «Шахтером» Овусу, он навязал борьбу, очень хорошо прессинговал.

У нас сейчас 4 нападающих, между ними хорошая конкуренция, они очень неплохо тренируются, но выбор всегда по тренеру. Когда ты играешь в одного нападающего, может 1 из 4 сыграть. Сейчас мы перешли в последние 15 минут на 2 нападающих – вышли 2 нападающих.

Мы очень важно относились к «Шахтеру». Надо было смелее играть на мяче. Были зоны, которые мы не видели и часто играли назад. А сегодня мне первые 20-25 минут, по-видимому, очень понравились. Мы старались играть вперед. Надо использовать такие полумоменты.

Конечно, хорошо, что мы сыграли на ноль – первая наша игра на ноль, но мы при этом еще и забили. И я сегодня ребятам сказал, что чувствую, что мы над стандартами работаем в атаку, но не можем забить – а сегодня обязательно забьем. Так оно и вышло.

– Сейчас не готовы играть Шаповал, Тотовицкий. Какая ситуация с этими футболистами? Когда можно ожидать их возвращения?

– С Владом, скорее всего, мы в этом сезоне уже не встретимся, оказалось, что надо оперировать его. А Андрея мы ждем, где-то, возможно, в ближайшие 2 недели. Он уже пропустил 2 недели, говорили, что до месяца. Ждём, когда он уже приступит к тренировке с командой, сейчас он восстанавливается с реабилитологом, – сказал Баранов.