Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги
1 ноября состоятся три матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября 2025
- 12:30. «Реал Фарма» – «Лесное»
- 13:30. «Полесье-2» – «Нива-2»
- 14:00. «Чайка» – «Колос-2»
12:30. «Реал Фарма» – «Лесное»
13:30. «Полесье-2» – «Нива-2»
14:00. «Чайка» – «Колос-2»
