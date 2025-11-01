Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Реал Фарма
01.11.2025 12:30 - : -
Лесное
Украина. Вторая лига
01 ноября 2025, 09:40 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:13
Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 ноября видеотрансляции матчей 16-го тура Второй лиги

ФК Чайка

1 ноября состоятся три матча 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 16-й тур, 1 ноября 2025

  • 12:30. «Реал Фарма» – «Лесное»
  • 13:30. «Полесье-2» – «Нива-2»
  • 14:00. «Чайка» – «Колос-2»

12:30. «Реал Фарма» – «Лесное»

13:30. «Полесье-2» – «Нива-2»

14:00. «Чайка» – «Колос-2»

