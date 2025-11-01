Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 10-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
01 ноября 2025, 01:59 |
15
0

ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 10-го тура УПЛ

Комитет арбитров УАФ опубликовал трактовки эпизодов матчей

01 ноября 2025, 01:59 |
15
0
ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 10-го тура УПЛ
УАФ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола дал официальные разъяснения.

Консультант по арбитражу Никола Риццоли объяснил толкование отдельных игровых эпизодов матчей.

Рассмотрены поединки 10-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

ВИДЕО. Риццоли прокомментировал спорные судейские моменты 10-го тура УПЛ

По теме:
Кривбасс - СК Полтава. Текстовая трансляция матча
Эпицентр – Верес. Текстовая трансляция матча
В УПЛ назвали номинантов на лучшего игрока и тренера в октябре 2025 года
судейство видео чемпионат Украины по футболу Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Украинская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
Футбол | 31 октября 2025, 23:59 22
Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе

Каталонский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура чемпионата Испании

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин
Футбол | 01.11.2025, 00:10
ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин
ФОТО. Златан Ибрагимович поразил фанатов образом Хэллоуин
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 57
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
ВИДЕО. Дочь легенды Динамо показала, как радовалась победе над Шахтером
30.10.2025, 15:24
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем