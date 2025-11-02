Илья Забарный получил травму. Однако у Реброва – хорошие новости

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о причине, по которой в последних матчах выходит на поле с перевязанной рукой.

«Да, я перевязываю руку, потому что у меня травма большого пальца. Заодно фиксирую браслет, чтобы не снимать его во время игры», – пояснил футболист.

В этом сезоне на клубном уровне Забарный провел 12 матчей, в которых сумел забить один гол.

