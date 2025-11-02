Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
02 ноября 2025, 08:15 |
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный рассказал о причине, по которой в последних матчах выходит на поле с перевязанной рукой.

«Да, я перевязываю руку, потому что у меня травма большого пальца. Заодно фиксирую браслет, чтобы не снимать его во время игры», – пояснил футболист.

В этом сезоне на клубном уровне Забарный провел 12 матчей, в которых сумел забить один гол.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) травма руки травма ПСЖ
Дмитрий Олийченко Источник: Трендец
