Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ

Футболисты черновицкой «Буковины» получат солидные премиальные, если по итогам сезона 2025/26 смогут завоевать путевку в элитный дивизион чемпионата Украины.

По информации SportArena руководство команды пообещало наградить игроков, если они смогут выполнить поставленную задачу.

После 13 сыгранных туров подопечные Сергея Шищенко набрали 35 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. В последнем матче, который состоялся 28 октября, черновицкий клуб одолел тернопольскую «Ниву» со счетом 2:0.

На данный момент «Буковина» имеет 17 официальных матчей без поражений. В следующем туре команда на выезде сыграет против одесского «Черноморца», который занимает вторую позицию и отстает на четыре очка.

Клуб из Черновцов выступал в Высшей лиге в сезонах 1992, 1992/93 та 1993/94. После того «Буковина» не возвращалась в элитный дивизион чемпионата Украины. В прошлом сезоне клуб занял седьмое место.