Холанд и другие. Кто входит в список лучших бомбардиров АПЛ за 2 сезона?
Вспомним топ-10 бомбардиров, начиная с начала прошлого сезона
Эрлинг Холанд с 33 голами является лучшим бомбардиром АПЛ начиная с начала прошлого сезона.
Норвежский нападающий Манчестер Сити на один забитый мяч опережает Мохамеда Салаха из Ливерпуля (32).
Замыкает тройку лучших бомбардиров нападающий Манчестер Юнайтед Брайан Мбемо (24), в прошлом сезоне выступавший за Брентфорд.
Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2024/25.
33 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
32 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
24 – Брайан Мбемо (Брентфорд, Манчестер Юнайтед)
23 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
22 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
19 – Йоан Висса (Брентфорд)
19 – Жан-Филипп Матета (Кристалл Пэлас)
17 – Антуан Семеньо (Борнмут)
17 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
16 – Коул Палмер (Челси)
