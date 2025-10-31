Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд и другие. Кто входит в список лучших бомбардиров АПЛ за 2 сезона?
Англия
31 октября 2025, 15:21 |
179
0

Холанд и другие. Кто входит в список лучших бомбардиров АПЛ за 2 сезона?

Вспомним топ-10 бомбардиров, начиная с начала прошлого сезона

31 октября 2025, 15:21 |
179
0
Холанд и другие. Кто входит в список лучших бомбардиров АПЛ за 2 сезона?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд с 33 голами является лучшим бомбардиром АПЛ начиная с начала прошлого сезона.

Норвежский нападающий Манчестер Сити на один забитый мяч опережает Мохамеда Салаха из Ливерпуля (32).

Замыкает тройку лучших бомбардиров нападающий Манчестер Юнайтед Брайан Мбемо (24), в прошлом сезоне выступавший за Брентфорд.

Лучшие бомбардиры АПЛ, начиная с сезона 2024/25.

33 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
32 – Мохамед Салах (Ливерпуль)
24 – Брайан Мбемо (Брентфорд, Манчестер Юнайтед)
23 – Александер Исак (Ньюкасл Юнайтед)
22 – Крис Вуд (Ноттингем Форест)
19 – Йоан Висса (Брентфорд)
19 – Жан-Филипп Матета (Кристалл Пэлас)
17 – Антуан Семеньо (Борнмут)
17 – Олли Уоткинс (Астон Вилла)
16 – Коул Палмер (Челси)

По теме:
Арне СЛОТ: «Не вижу смысла что-либо менять, но должны играть лучше»
Коуч Ноттингема удивил неприятными новостями по поводу Зинченко
Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Мохамед Салах чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Бриан Мбемо Александер Исак Крис Вуд Йоан Висса Жан-Филипп Матета Антуан Семеньо Олли Уоткинс Коул Палмер
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 31 октября 2025, 05:05 0
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул

Сулейман рассказал о ситуации с Кабайелом

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31 октября 2025, 03:45 1
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером

Болельщики Динамо обратились к Владимиру Бражко после матча

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Футбол | 31.10.2025, 15:59
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31.10.2025, 06:23
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Футбол | 31.10.2025, 14:12
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
ВИДЕО. Что это было? Оцените победный гол Динамо в ворота Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 2
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
Решение было принято. Карпаты определили судьбу тренера Лупашко
30.10.2025, 07:47 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем