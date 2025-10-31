Украина. Премьер лига31 октября 2025, 15:59 | Обновлено 31 октября 2025, 16:20
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Киевляне выиграли и сократили отставание от лидера
Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Шахтер U-19 со счетом 3:2 благодаря невероятному голу Константина Губенко в конце встречи.
У гостей дубль оформил Матвей Пономаренко, а у Шахтера стоит отметить классный гол Дениса Сметаны ударом со штрафного.
В таблице чемпионата U-19 Шахтер лидирует с 27 очками, у киевлян 25 пунктов.
Юношеской чемпионат Украины U-19
Шахтер – Динамо 2:3
Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89
