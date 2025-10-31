Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 15:59 | Обновлено 31 октября 2025, 16:20
929
0

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча

Киевляне выиграли и сократили отставание от лидера

ФК Динамо Киев

Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Шахтер U-19 со счетом 3:2 благодаря невероятному голу Константина Губенко в конце встречи.

У гостей дубль оформил Матвей Пономаренко, а у Шахтера стоит отметить классный гол Дениса Сметаны ударом со штрафного.

В таблице чемпионата U-19 Шахтер лидирует с 27 очками, у киевлян 25 пунктов.

Юношеской чемпионат Украины U-19

Шахтер – Динамо 2:3
Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89

По теме:
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Kyiv Futsal – ХИТ– 0:5. Хет-трик Сагайдачного в дерби в ЛЧ. Видео голов
После вылета из Кубка эксперт объяснил, почему не стоит критиковать Турана
Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
