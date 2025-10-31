Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча

Динамо U-19 в матче юношеского чемпионата Украины обыграло Шахтер U-19 со счетом 3:2 благодаря невероятному голу Константина Губенко в конце встречи.

У гостей дубль оформил Матвей Пономаренко, а у Шахтера стоит отметить классный гол Дениса Сметаны ударом со штрафного.

В таблице чемпионата U-19 Шахтер лидирует с 27 очками, у киевлян 25 пунктов.

Юношеской чемпионат Украины U-19

Шахтер – Динамо 2:3

Голы: Сметана, 60, Петрук, 74 – Пономаренко, 36, 54, Губенко, 89