Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
31 октября 2025, 12:59 | Обновлено 31 октября 2025, 13:03
В четвертьфинал Кубка Украины вышли 3 старожила и 5 новичков

27-й раз сыграет в 1/4 финала «Динамо»

ФК Динамо

В четвертьфинал Кубка Украины-2025/26 вышли 3 старожила и 5 новичков. 27-й раз поборется за выход в полуфинал «Динамо», повторившее рекордное достижение «Шахтера», 3-й – «Ингулец», 2-й – «Буковина», 1-й – ЛНЗ, киевский «Локомотив», «Металлист 1925», «Феникс-Мариуполь» и «Чернигов».

При этом впервые в истории в 1/4 финала сыграют сразу 5 коллективов низших дивизионов: четыре из 1-й лиги и один – из 2-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Две и более команды низших лиг в четвертьфиналах Кубка Украины

Сезон

К

1-я лига

2-я лига

2000/01

2

Львов, Спартак С

-

2004/05

2

Нефтяник Ах, Нива В

-

2006/07

2

Сталь Дз

Севастополь

2008/09

2

Александрия, Сталь А

-

2013/14

4

Десна, Нива Т

Славутич*, Тернополь

2016/17

4

Ильичевец, Нефтяник Ах,

-

Николаев*, Полтава

2017/18

3

Десна

Днепр-1*, Львов

2018/19

2

Днепр-1*, Ингулец*

-

2019/20

3

Ингулец, Минай

Альянс

2020/21

2

Агробизнес*, Верес

-

2024/25

2

Буковина*, Виктория

-

2025/26

5

Буковина, Ингулец,

Локомотив К

Феникс-Мариуполь, Чернигов

* вышли в полуфинал.

К - общее количество команд низших лиг, выступавших в 1/4 финала.

По теме:
Шабанов отметил юбилей в поединке с Агробизнесом
Игрок Феникса-Мариуполя хочет в четвертьфинале Кубка сыграть против Динамо
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
цифры и факты Кубок Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
