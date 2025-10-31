В четвертьфинал Кубка Украины вышли 3 старожила и 5 новичков

В четвертьфинал Кубка Украины-2025/26 вышли 3 старожила и 5 новичков. 27-й раз поборется за выход в полуфинал «Динамо», повторившее рекордное достижение «Шахтера», 3-й – «Ингулец», 2-й – «Буковина», 1-й – ЛНЗ, киевский «Локомотив», «Металлист 1925», «Феникс-Мариуполь» и «Чернигов».

При этом впервые в истории в 1/4 финала сыграют сразу 5 коллективов низших дивизионов: четыре из 1-й лиги и один – из 2-й.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Две и более команды низших лиг в четвертьфиналах Кубка Украины

Сезон К 1-я лига 2-я лига 2000/01 2 Львов, Спартак С - 2004/05 2 Нефтяник Ах, Нива В - 2006/07 2 Сталь Дз Севастополь 2008/09 2 Александрия, Сталь А - 2013/14 4 Десна, Нива Т Славутич*, Тернополь 2016/17 4 Ильичевец, Нефтяник Ах, - Николаев*, Полтава 2017/18 3 Десна Днепр-1*, Львов 2018/19 2 Днепр-1*, Ингулец* - 2019/20 3 Ингулец, Минай Альянс 2020/21 2 Агробизнес*, Верес - 2024/25 2 Буковина*, Виктория - 2025/26 5 Буковина, Ингулец, Локомотив К Феникс-Мариуполь, Чернигов

* вышли в полуфинал.

К - общее количество команд низших лиг, выступавших в 1/4 финала.