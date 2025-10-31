В четвертьфинал Кубка Украины вышли 3 старожила и 5 новичков
27-й раз сыграет в 1/4 финала «Динамо»
В четвертьфинал Кубка Украины-2025/26 вышли 3 старожила и 5 новичков. 27-й раз поборется за выход в полуфинал «Динамо», повторившее рекордное достижение «Шахтера», 3-й – «Ингулец», 2-й – «Буковина», 1-й – ЛНЗ, киевский «Локомотив», «Металлист 1925», «Феникс-Мариуполь» и «Чернигов».
При этом впервые в истории в 1/4 финала сыграют сразу 5 коллективов низших дивизионов: четыре из 1-й лиги и один – из 2-й.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Две и более команды низших лиг в четвертьфиналах Кубка Украины
|
Сезон
|
К
|
1-я лига
|
2-я лига
|
2000/01
|
2
|
Львов, Спартак С
|
-
|
2004/05
|
2
|
Нефтяник Ах, Нива В
|
-
|
2006/07
|
2
|
Сталь Дз
|
Севастополь
|
2008/09
|
2
|
Александрия, Сталь А
|
-
|
2013/14
|
4
|
Десна, Нива Т
|
Славутич*, Тернополь
|
2016/17
|
4
|
Ильичевец, Нефтяник Ах,
|
-
|
|
|
Николаев*, Полтава
|
|
2017/18
|
3
|
Десна
|
Днепр-1*, Львов
|
2018/19
|
2
|
Днепр-1*, Ингулец*
|
-
|
2019/20
|
3
|
Ингулец, Минай
|
Альянс
|
2020/21
|
2
|
Агробизнес*, Верес
|
-
|
2024/25
|
2
|
Буковина*, Виктория
|
-
|
2025/26
|
5
|
Буковина, Ингулец,
|
Локомотив К
|
|
|
Феникс-Мариуполь, Чернигов
|
* вышли в полуфинал.
К - общее количество команд низших лиг, выступавших в 1/4 финала.
