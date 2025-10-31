Кудровка – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 31 октября в 18:00 по киевскому времени
В пятницу, 31 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и киевская «Оболонь».
Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
После десяти сыгранных туров «Оболонь» набрала 13 баллов и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 11-е место, в активе команды 11 пунктов.
