В пятницу, 31 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретятся «Кудровка» и киевская «Оболонь».

Команды сыграют на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После десяти сыгранных туров «Оболонь» набрала 13 баллов и разместилась на девятой позиции в турнирной таблице. «Кудровка» занимает 11-е место, в активе команды 11 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кудровка – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция