«Сухая» серия Арсенала является одной из самых длинных среди клубов АПЛ
Вспомним команды АПЛ, которые смогли осуществить самые длинные серии без пропущенных мячей
Арсенал имеет одну из самых длинных серий матчей без пропущенных мячей во всех турнирах среди клубов АПЛ.
В октябре «канониры» уже установили одно уникальное достижение среди команд высших дивизионов Англии: победили в 6 поединках во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.
Данная «сухая» серия лондонцев не самая длинная в истории АПЛ, однако входит в топ-10.
Рекорд на данный момент принадлежит Ливерпулю, в 2005 году сумевшему в 11 матчах подряд во всех турнирах не пропустить ни одного гола в свои ворота.
Вторая длинная серия принадлежит Манчестер Юнайтед (8), еще 7 раз была зафиксирована серия из семи «сухих» игр.
Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах
- 11 – Ливерпуль (2005)
- 8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)
- 7 – Эвертон (1994)
- 7 – Арсенал (1999)
- 7 – Челси (2003)
- 7 – Челси (2005)
- 7 – Челси (2005)
- 7 – Ливерпуль (2019-20)
- 7 – Челси (2021)
- 6 – Арсенал (2025)
🧱 Arsenal kept six consecutive clean sheets in October— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 30, 2025
Mikel Arteta's defensive is impenetrable but can the Gunners match, or eclipse, the record set by Rafa Benitez's Liverpool? pic.twitter.com/7SluUiHWCO
