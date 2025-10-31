«Сухая» серия Арсенала является одной из самых длинных среди клубов АПЛ

Арсенал имеет одну из самых длинных серий матчей без пропущенных мячей во всех турнирах среди клубов АПЛ.

В октябре «канониры» уже установили одно уникальное достижение среди команд высших дивизионов Англии: победили в 6 поединках во всех турнирах, не пропустив ни одного гола в свои ворота.

Данная «сухая» серия лондонцев не самая длинная в истории АПЛ, однако входит в топ-10.

Рекорд на данный момент принадлежит Ливерпулю, в 2005 году сумевшему в 11 матчах подряд во всех турнирах не пропустить ни одного гола в свои ворота.

Вторая длинная серия принадлежит Манчестер Юнайтед (8), еще 7 раз была зафиксирована серия из семи «сухих» игр.

Самые длинные серии матчей подряд без пропущенных мячей клубами АПЛ во всех турнирах

11 – Ливерпуль (2005)

8 – Манчестер Юнайтед (2004-05)

7 – Эвертон (1994)

7 – Арсенал (1999)

7 – Челси (2003)

7 – Челси (2005)

7 – Челси (2005)

7 – Ливерпуль (2019-20)

7 – Челси (2021)

6 – Арсенал (2025)