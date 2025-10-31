Макс Доуман установил возрастной рекорд топ-5 европейских лиг в XXI веке
Произошло это в матче 1/8 финала Кубка английской лиги между Арсеналом и Брайтоном
Игрок Арсенала Макс Доуман стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе команды из топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.
В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Арсенал на своем поле победил Брайтон со счетом 2:0.
В стартовом составе победителей вышел Макс Доуман в возрасте 15 лет и 9 месяцев.
Футболист Арсенала стал самым молодым игроком топ-5 лиг в XXI веке, сыгравшим в матче с первых минут.
Самые молодые игроки, выходившие в стартовом составе команд из топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке
- 15 лет и 9 месяцев – Макс Доуман (Арсенал, 2025)
- 16 лет и 0 месяцев – Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд, 2020)
- 16 лет и 0 месяцев – Аюб Буадди (Лилль, 2023)
- 16 лет и 1 месяц – Стефано Окака (Рома, 2005)
- 16 лет и 1 месяц – Ламин Ямаль (Барселона, 2023)
- 16 лет и 2 месяца – Нил Мопе (Ницца, 2012)
- 16 лет и 2 месяца – Пьетро Пеллегри (Дженоа, 2017)
- 16 лет и 2 месяца – Джек Портер (Арсенал, 2024)
- 16 лет и 3 месяца – Фабрис Олинга (Малага, 2012)
- 16 лет и 4 месяца – Райан Шерки (Лион, 2019)
From the Emirates to GSCEs - Max Dowman became the youngest starter for a top-five league club this century last night for Arsenal in their EFL Cup win vs Brighton 🤯 pic.twitter.com/aGEDHcw5V5— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 30, 2025
