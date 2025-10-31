Макс Доуман установил возрастной рекорд топ-5 европейских лиг в XXI веке

Игрок Арсенала Макс Доуман стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе команды из топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Арсенал на своем поле победил Брайтон со счетом 2:0.

В стартовом составе победителей вышел Макс Доуман в возрасте 15 лет и 9 месяцев.

Футболист Арсенала стал самым молодым игроком топ-5 лиг в XXI веке, сыгравшим в матче с первых минут.

Самые молодые игроки, выходившие в стартовом составе команд из топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке

15 лет и 9 месяцев – Макс Доуман (Арсенал, 2025)

16 лет и 0 месяцев – Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд, 2020)

16 лет и 0 месяцев – Аюб Буадди (Лилль, 2023)

16 лет и 1 месяц – Стефано Окака (Рома, 2005)

16 лет и 1 месяц – Ламин Ямаль (Барселона, 2023)

16 лет и 2 месяца – Нил Мопе (Ницца, 2012)

16 лет и 2 месяца – Пьетро Пеллегри (Дженоа, 2017)

16 лет и 2 месяца – Джек Портер (Арсенал, 2024)

16 лет и 3 месяца – Фабрис Олинга (Малага, 2012)

16 лет и 4 месяца – Райан Шерки (Лион, 2019)