Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Макс Доуман установил возрастной рекорд топ-5 европейских лиг в XXI веке
Англия
31 октября 2025, 09:21 | Обновлено 31 октября 2025, 09:29
Макс Доуман установил возрастной рекорд топ-5 европейских лиг в XXI веке

Произошло это в матче 1/8 финала Кубка английской лиги между Арсеналом и Брайтоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Макс Доуман

Игрок Арсенала Макс Доуман стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе команды из топ-5 европейских чемпионатов в XXI веке.

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги Арсенал на своем поле победил Брайтон со счетом 2:0.

В стартовом составе победителей вышел Макс Доуман в возрасте 15 лет и 9 месяцев.

Футболист Арсенала стал самым молодым игроком топ-5 лиг в XXI веке, сыгравшим в матче с первых минут.

Самые молодые игроки, выходившие в стартовом составе команд из топ-5 европейских чемпионатов в ХХІ веке

  • 15 лет и 9 месяцев – Макс Доуман (Арсенал, 2025)
  • 16 лет и 0 месяцев – Юссуфа Мукоко (Боруссия Дортмунд, 2020)
  • 16 лет и 0 месяцев – Аюб Буадди (Лилль, 2023)
  • 16 лет и 1 месяц – Стефано Окака (Рома, 2005)
  • 16 лет и 1 месяц – Ламин Ямаль (Барселона, 2023)
  • 16 лет и 2 месяца – Нил Мопе (Ницца, 2012)
  • 16 лет и 2 месяца – Пьетро Пеллегри (Дженоа, 2017)
  • 16 лет и 2 месяца – Джек Портер (Арсенал, 2024)
  • 16 лет и 3 месяца – Фабрис Олинга (Малага, 2012)
  • 16 лет и 4 месяца – Райан Шерки (Лион, 2019)
«Сухая» серия Арсенала является одной из самых длинных среди клубов АПЛ
Ливерпуль потерпел самое большое за 91 год домашнее поражение в Кубке
Брайтон – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Арсенал Лондон Брайтон Кубок английской лиги по футболу Арсенал - Брайтон Макс Доуман статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
