Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 октября 2025, 09:24 | Обновлено 31 октября 2025, 09:25
Миланский клуб рассматривает два варианта

Вторая попытка. Милан хочет подписать Довбика
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может перебраться в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Фабиано Делл Валле, «Милан» очень заинтересован в приобретении украинского игрока. Клуб пытался подписать 28-летнего футболиста летом, но тогда все сошло на нет. Руководство «красно-черных» планирует предпринять вторую попытку.

По словам источника, миланский клуб рассматривает два варианта: взять украинского нападающего в аренду или заключить полноценный трансфер. При этом, конечно, данный трансфер будет зависеть от позиции «Ромы».

В текущем сезоне Довбик провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в активе футболиста 2 гола и 1 результативная передача.

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Оксана Баландина Источник: La Gazzetta dello Sport
Комментарии 0
