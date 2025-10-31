Вторая попытка. Милан хочет подписать Довбика

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может перебраться в другой клуб во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Фабиано Делл Валле, «Милан» очень заинтересован в приобретении украинского игрока. Клуб пытался подписать 28-летнего футболиста летом, но тогда все сошло на нет. Руководство «красно-черных» планирует предпринять вторую попытку.

По словам источника, миланский клуб рассматривает два варианта: взять украинского нападающего в аренду или заключить полноценный трансфер. При этом, конечно, данный трансфер будет зависеть от позиции «Ромы».

В текущем сезоне Довбик провел 11 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в активе футболиста 2 гола и 1 результативная передача.