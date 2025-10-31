ВЕРРАТТИ: «Мои дети никогда не видели Италию на ЧМ»

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти высказался о том, что «скуадра адзурра» обязана выступить на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Италии пропустила два последних мундиаля.

«Третий раз будет уже слишком. Есть поколения, которые не дошли до этого уровня. Мои дети никогда не видели Италию на чемпионате мира. Будет тяжело, ведь даже в других случаях, когда мы вылетали, мы сталкивались с невероятными обстоятельствами. Мы думали: «Как такое возможно, что мы вылетели?». Мы побили рекорд в 35 матчей подряд без поражений, и вот мы здесь, не на чемпионате мира. Сегодня у нас тренер (Дженнаро Гаттузо – Прим.ред.), который очень хочет побеждать. Он умеет передать это желание игрокам. Теперь, я думаю, почти неизбежно, что мы снова пройдем плей-офф. И в марте всем нужно быть готовыми к этим двум матчам. Надеюсь, удача будет на нашей стороне», – сказал Верратти, ныне выступающий за катарский клуб «Аль-Духаиль».

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заверил, что команда попадет на грядущее первенство мира.