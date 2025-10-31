Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВЕРРАТТИ: «Мои дети никогда не видели Италию на ЧМ»
Чемпионат мира
31 октября 2025, 07:51 |
257
1

ВЕРРАТТИ: «Мои дети никогда не видели Италию на ЧМ»

Сборная Италии два раза пропустила первенство мира

31 октября 2025, 07:51 |
257
1 Comments
ВЕРРАТТИ: «Мои дети никогда не видели Италию на ЧМ»
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Марко Верратти

Полузащитник сборной Италии Марко Верратти высказался о том, что «скуадра адзурра» обязана выступить на чемпионате мира 2026 года.

Сборная Италии пропустила два последних мундиаля.

«Третий раз будет уже слишком. Есть поколения, которые не дошли до этого уровня. Мои дети никогда не видели Италию на чемпионате мира. Будет тяжело, ведь даже в других случаях, когда мы вылетали, мы сталкивались с невероятными обстоятельствами. Мы думали: «Как такое возможно, что мы вылетели?». Мы побили рекорд в 35 матчей подряд без поражений, и вот мы здесь, не на чемпионате мира. Сегодня у нас тренер (Дженнаро Гаттузо – Прим.ред.), который очень хочет побеждать. Он умеет передать это желание игрокам. Теперь, я думаю, почти неизбежно, что мы снова пройдем плей-офф. И в марте всем нужно быть готовыми к этим двум матчам. Надеюсь, удача будет на нашей стороне», – сказал Верратти, ныне выступающий за катарский клуб «Аль-Духаиль».

Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заверил, что команда попадет на грядущее первенство мира.

По теме:
Игрок Карпат получил вызов на матчи квалификации к чемпионату мира
Легионер Руха получил дебютный вызов в национальную сборную
Замена Тудора. Ювентус ведет переговоры с новым тренером
Марко Верратти сборная Италии по футболу Дженнаро Гаттузо Аль-Духаиль
Оксана Баландина Источник: Footmercato
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 31 октября 2025, 06:23 18
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ

Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной
Футбол | 31 октября 2025, 07:09 1
Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной
Ангола заплатит баснословную сумму за матч с Аргентиной

Все из-за участия звездного нападающего Месси

Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Бокс | 30.10.2025, 18:59
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 30.10.2025, 19:59
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я не хочу мешать команде, я не враг ей»
Футбол | 31.10.2025, 05:02
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я не хочу мешать команде, я не враг ей»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Я не хочу мешать команде, я не враг ей»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MIRRA
Хай в неті загуглять ретро-матчі - тоді побачать
Ответить
-1
Популярные новости
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 12
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 21
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 11
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем