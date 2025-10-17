Доннарумма заверил, что сборная Италии попадет на следующий ЧМ

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма оценил перспективы выхода национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Эта сборная попадет на следующий чемпионат мира. У меня нет никаких сомнений. Уроки прошлого имеют смысл, если ты делаешь работу над ошибками. Мы не будем никого недооценивать, ни к кому не будем относиться легкомысленно, это было бы бессмысленно. И потом, эта команда любит друг друга, мы будем готовы к плей-офф, это слово нас не пугает», – сказал капитан сборной Италии изданию La Gazzetta dello Sport.

Сборная Дженнаро Гаттузо обеспечила себе место в плей-офф отбора мундиаля. После шести матчей итальянцы идут вторыми в группе I, в их активе 15 очков. Возглавляет таблицу команда Норвегии – 18 очков.

13 ноября сборная Италии сыграет с командой Молдовы, а 16 ноября – с Норвегией.

Ранее именитый тренер Йожеф Сабо рассказал, что не хотел бы, чтобы сборная Украины сыграла в возможном плей-офф отбора на первенство мира против команды Италии.