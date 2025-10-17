Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Доннарумма заверил, что сборная Италии попадет на следующий ЧМ
Чемпионат мира
17 октября 2025, 08:57 |
172
0

Доннарумма заверил, что сборная Италии попадет на следующий ЧМ

Капитан итальянцев настроен решительно

Доннарумма заверил, что сборная Италии попадет на следующий ЧМ
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма оценил перспективы выхода национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

«Эта сборная попадет на следующий чемпионат мира. У меня нет никаких сомнений. Уроки прошлого имеют смысл, если ты делаешь работу над ошибками. Мы не будем никого недооценивать, ни к кому не будем относиться легкомысленно, это было бы бессмысленно. И потом, эта команда любит друг друга, мы будем готовы к плей-офф, это слово нас не пугает», – сказал капитан сборной Италии изданию La Gazzetta dello Sport.

Сборная Дженнаро Гаттузо обеспечила себе место в плей-офф отбора мундиаля. После шести матчей итальянцы идут вторыми в группе I, в их активе 15 очков. Возглавляет таблицу команда Норвегии – 18 очков.

13 ноября сборная Италии сыграет с командой Молдовы, а 16 ноября – с Норвегией.

Ранее именитый тренер Йожеф Сабо рассказал, что не хотел бы, чтобы сборная Украины сыграла в возможном плей-офф отбора на первенство мира против команды Италии.

Джанлуиджи Доннарумма сборная Италии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Оксана Баландина Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

