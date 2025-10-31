Вратарь Паламарчук сделал голевой пас. Это 4-й ассист киперов в сезоне УПЛ

Вратарь клуба ЛНЗ Алексей Паламарчук стал автором результативной передачи.

Это произошло в пятый раз для вратарей в 2025 году и в четвертый раз в сезоне 2025/26. Интересно, что до 2025 года последний раз голкипер отмечался ассистом еще в мае 2019 года.

Героем тура стал Алексей Паламарчук. Его длинная передача стала неожиданностью для центральных защитников «Металлиста 1925» Артема Шабанова и Евгения Павлюка, которые позволили Просперу Оба выйти на ударную позицию и нанести удар, принесший ЛНЗ победу (1:0) и ситуативно поднявший команду на первое место в турнирной таблице.

Интересно, что за тот же период (с сезона 2018/19) вратари отдавали голевые передачи во всех чемпионатах из топ-5. Больше всего – в Англии (22), меньше всего – в Испании (5). Безусловный лидер в этой номинации – Эдерсон («Манчестер Сити»), который сделал 6 ассистов, причем половину из них – в прошлом сезоне.

Голевые передачи вратарей в матчах УПЛ (с сезона 2018/19)

Видеообзор матча Металлист 1925 – ЛНЗ – 0:1