Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прошла отчетно-выборная конференция ДЮФЛУ. Степаненко стал вице-президентом
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 03:40 | Обновлено 31 октября 2025, 04:36
10
0

Прошла отчетно-выборная конференция ДЮФЛУ. Степаненко стал вице-президентом

Шевченко сказал вступительное слово, Степаненко записал видеообращение

УАФ

29 октября в Доме футбола состоялась отчетно-избирательная конференция общественного союза Всеукраинская детско-юношеская футбольная лига Украины (ДЮФЛУ).

В мероприятии приняли участие 24 коллективных члена из 26, а также члены исполнительного комитета союза. Также в событии принял участие руководящий состав УАФ во главе с президентом организации Андреем Шевченко, который обратился к собравшимся с приветственным словом.

Андрей Шевченко: «Детский и юношеский футбол – это наше будущее, наше ключевое направление. От того, как мы будем развивать этот уровень, зависит будущее всего украинского футбола. Это фундамент подготовки будущих звезд национальных сборных и профессиональных клубов. Это стратегическая инвестиция в будущее украинского спорта в целом, ведь именно из этих команд вырастают будущие лидеры, тренеры и послы украинского футбола на международной арене».

В повестке дня конференции было 14 вопросов. Решение из всех было принято единогласно. Делегаты заслушали отчет президента союза и исполнительного комитета за 2021-2025 годы, а также финансовый отчет за этот период.

После обсуждения был принят ряд важных решений, направленных на обновление структуры и развитие организации. Конференция утвердила новую редакцию устава союза, направленную на повышение эффективности управления и дать новый толчок развитию детско-юношеского футбола в Украине.

Также изменено официальное название организации. Теперь он называется «Общественный союз «Национальная лига будущего» (ГС НЛМ). Соответственно, обновлена ​​символика и атрибутика союза.

Были избраны руководящие органы ГС НЛМ. По результатам голосования президентом союза избран Виталий Борт. Первым вице-президентом стал Богдан Городнюк, а вице-президентом – Тарас Степаненко. Кроме них в новый, утвержденный конференцией, состав исполнительного комитета союза вошли Андрей Шандор, Евгения Ершова, Виктор Пищев и Евгений Петраков. Для повышения эффективности работы исполкома количество его членов было уменьшено с 19 до 7 человек.

В работе отчетно-избирательной конференции принял участие бывший футболист сборной Украины, член Исполкома УАФ, а отныне – вице-президент общественного союза «Национальная лига будущего» Тарас Степаненко, записавший специальное видео.

Тарас Степаненко: «Прошу прощения, что, к сожалению, по определенным объективным причинам я не могу присутствовать на мероприятии лично. Но для меня честь быть причастным к работе Национальной лиги будущего. Уверен, мы должны сделать все возможное, чтобы детям было где играть, чем играть, в чем играть. Это очень важно для развития футбола и роста квалификации будущих футболистов. Я сам в детстве тренировался в детской школе в Запорожье и прекрасно понимаю, какая это тяжелая работа, как тяжело ребенку пробиться в профессиональный футбол».

Также дисциплинарный комитет союза был обновлен и усилен новыми специалистами. Внесены изменения в список лиц, уполномоченных представлять союз при государственной регистрации изменений в уставных документах.

Конференция завершилась конструктивным обсуждением направлений дальнейшего развития юношеского футбола в Украине. Участники подчеркнули важность консолидации усилий всех региональных центров для создания единого современного пространства подготовки юных футболистов.

ФОТО. Прошла отчетно-выборная конференция ДЮФЛУ. Степаненко стал вице-президентом

Тарас Степаненко Андрей Шевченко Богдан Городнюк Андрей Шандор
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
