Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда Реала в ближайшее время вернется на поле
Испания
30 октября 2025, 23:13 | Обновлено 30 октября 2025, 23:16
160
0

Звезда Реала в ближайшее время вернется на поле

Трент Александер-Арнольд сыграет с «Валенсией»

30 октября 2025, 23:13 | Обновлено 30 октября 2025, 23:16
160
0
Звезда Реала в ближайшее время вернется на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд сыграет в ближайшем матче с «Валенсией». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 27-летний футболист, который последний раз выходил на поле 16 сентября и пропустил более месяца из-за травмы, сыграет в матче 11-го тура чемпионата Испании. Карвахаль, который получил травму в недавнем Эль-Классико, выбыл на 2-3 месяца.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел лишь пять матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Матч «Реала» и «Валенсии» состоится 1 ноября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение покинуть «Реал».

По теме:
В Англии рассказали, где Холанд в ближайшее время может продолжить карьеру
Сенсация. Винисиус принял решение покинуть Реал, на него есть претендент
Реал ведет переговоры по трансферу нападающего. Фабрицио Романо подтвердил
Трент Александер-Арнольд травма Ла Лига Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: AS
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Футбол | 30 октября 2025, 17:20 18
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе

Арда заинтересовал мадридский «Атлетико», но не в качестве замены для Диего Симеоне

Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Футбол | 30 октября 2025, 18:59 8
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ

Из элитного дивизиона дальше прошли Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ

Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб
Футбол | 30.10.2025, 21:35
Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб
Украинский вингер будет выступать за именитый французский клуб
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Футбол | 30.10.2025, 16:43
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Бокс | 30.10.2025, 08:09
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
29.10.2025, 19:57 303
Футбол
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Милевский спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер в Кубке Украины
29.10.2025, 11:17 3
Футбол
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
Ребров вызовет в сборную Украины лидера, которого не было на прошлом сборе
29.10.2025, 05:02 4
Футбол
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
29.10.2025, 08:44
Футбол
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
29.10.2025, 05:22 9
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем