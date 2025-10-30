Звезда Реала в ближайшее время вернется на поле

Английский защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд сыграет в ближайшем матче с «Валенсией». Об этом сообщает AS.

По информации источника, 27-летний футболист, который последний раз выходил на поле 16 сентября и пропустил более месяца из-за травмы, сыграет в матче 11-го тура чемпионата Испании. Карвахаль, который получил травму в недавнем Эль-Классико, выбыл на 2-3 месяца.

В текущем сезоне Трент Александер-Арнольд провел лишь пять матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых не отличился ни одним результативным действием. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро.

Матч «Реала» и «Валенсии» состоится 1 ноября в 22:00 по Киеву.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус принял решение покинуть «Реал».