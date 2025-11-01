Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может зимой сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, римляне и итальянский «Милан» надеются завершить обмен, который они еще планировали прошлым летом. Таким образом, Довбик может перебраться в Милан, а в Рим должен переехать мексиканский форвард россонери Сантьяго Хименес.

В текущем сезоне Артем провел 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».