Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы
Италия
01 ноября 2025, 00:30 |
83
0

Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы

Артем может все-таки оказаться в «Милане»

01 ноября 2025, 00:30 |
83
0
Рома может обменять Довбика в один из самых больших клубов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик может зимой сменить клубную прописку.

По информации итальянских СМИ, римляне и итальянский «Милан» надеются завершить обмен, который они еще планировали прошлым летом. Таким образом, Довбик может перебраться в Милан, а в Рим должен переехать мексиканский форвард россонери Сантьяго Хименес.

В текущем сезоне Артем провел 11 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

По теме:
ФОТО Футболист Барселоны вернулся на родину посреди тренировочной недели
Экс-форвард Ромы оценил игру Довбика в чемпионате: «Гасперини понимает это»
Бразилец, которым интересуется Динамо, может перебраться в российский клуб
Сантьяго Хименес Милан Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: SempreMilan
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 2
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 31 октября 2025, 20:32 9
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками

Илья Забарный покоряет Париж и сердца фанатов вместе с Ангелиной

Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Бокс | 31.10.2025, 09:12
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Футбол | 31.10.2025, 23:25
Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Клуб Первой лиги получит солидные премиальные, если выйдет в УПЛ
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 31.10.2025, 12:45
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
30.10.2025, 03:43 14
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
Туран может покинуть Шахтер. Его хотят видеть в другом клубе
30.10.2025, 17:20 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
Леоненко назвал самую слабую позицию в киевском Динамо
30.10.2025, 06:55 4
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем