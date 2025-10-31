«Говорят уже сдал». Вернидуб – о роли Ярмоленко в Динамо

Известный украинский тренер Юрий Вернидуб высказался о роли вингера Андрея Ярмоленко в киевском «Динамо» после матча 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1):

«Мне кажется, что Ярмоленко – это лидер «Динамо». Это действительно так. То, что другие тренеры говорят, что Ярмоленко уже сдал – это так. Он является исполнителем, лидером. Думаю, в том, как сыграла две последние игры команда, есть большая заслуга Ярмоленко.

Читал интервью одного из игроков «Динамо», который сказал, что в перерыве Ярмоленко сказал такие вещи команде, что она не могла проиграть и вышла еще более заряженной. Поэтому они во втором тайме и выглядели так».