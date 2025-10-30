Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 17:40
ВИДЕО. Андрей ЯРМОЛЕНКО пошутил о возрасте: «Что, я уже так плохо выгляжу?»

Андрей посмеялся из-за оговорки ведущего

ВИДЕО. Андрей ЯРМОЛЕНКО пошутил о возрасте: «Что, я уже так плохо выгляжу?»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

После вчерашнего матча Кубка Украины между Динамо и Шахтером, который завершился в пользу киевлян со счетом 2:1, случился забавный момент, когда один из героев встречи Андрея Ярмоленко с юмором отреагировало на оговорку ведущего.

Ярмоленко недавно исполнилось 36 лет, а ведущий сказал, что Андрей уже 37-летний.

«Нет, 36 пока. Что, настолько плохо уже выгляжу, что ты мне один год приписал?», – спросил Ярмоленко.

В нынешнем сезоне игрок забил два гола в 14 матчах.

