Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, выступающий на клубном уровне за португальскую Бенфику, заявил, что после завершения карьеры хочет жить только в Украине.

Я хочу жить только в Украине после карьеры. Может, я позже изменю свое мнение, но сейчас мы рассматриваем только жизнь в Киеве.

Думаю, это не зависит от погоды, но наш менталитет, культура, сфера обслуживания – это ничто не заменит. Это как будто внутри тебя. Ты не можешь быть своим на 100% в другой стране. А в Украине ты свой», – сказал Судаков.

В последний день лета Георгий Судаков перебрался в Бенфику из расположения донецкого Шахтера.