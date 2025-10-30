Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
30 октября 2025, 16:43 |
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»

Футболист сейчас играет за португальскую Бенфику

Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, выступающий на клубном уровне за португальскую Бенфику, заявил, что после завершения карьеры хочет жить только в Украине.

Я хочу жить только в Украине после карьеры. Может, я позже изменю свое мнение, но сейчас мы рассматриваем только жизнь в Киеве.

Думаю, это не зависит от погоды, но наш менталитет, культура, сфера обслуживания – это ничто не заменит. Это как будто внутри тебя. Ты не можешь быть своим на 100% в другой стране. А в Украине ты свой», – сказал Судаков.

В последний день лета Георгий Судаков перебрался в Бенфику из расположения донецкого Шахтера.

Олег Вахоцкий Источник: Трендец
Burevestnik
вірю, Жора, вірю...
також вірю інфі від БурбАса, Вацька, Циганика, ТаТоТакого...
і навіть вірю інфі від авт0рів сайтУ.
Ответить
-1
SHN
Так в чем проблема? Не думаю,что Жозе тебя на привязе держит. 
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
