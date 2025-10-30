Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
Футболист сейчас играет за португальскую Бенфику
Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, выступающий на клубном уровне за португальскую Бенфику, заявил, что после завершения карьеры хочет жить только в Украине.
Я хочу жить только в Украине после карьеры. Может, я позже изменю свое мнение, но сейчас мы рассматриваем только жизнь в Киеве.
Думаю, это не зависит от погоды, но наш менталитет, культура, сфера обслуживания – это ничто не заменит. Это как будто внутри тебя. Ты не можешь быть своим на 100% в другой стране. А в Украине ты свой», – сказал Судаков.
В последний день лета Георгий Судаков перебрался в Бенфику из расположения донецкого Шахтера.
