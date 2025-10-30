Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дулуб назвал лучших игроков в составе Динамо в матче против Шахтера
Кубок Украины
30 октября 2025, 15:07 |
Известный тренер отметил игру Эдуардо Герреро, Александра Пихаленка и Андрея Ярмоленко

ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

В среду, 29 октября, состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором встретились киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Подопечные Александра Шовковского одолели соперника со счетом 2:1.

Известный тренер Олег Дулуб назвал троих игроков, который стали лучшими в составе киевской команды – специалист отметил игру Александра Пихаленка и Андрея Ярмоленко:

«Александр – 8.0. Такая оценка Пихаленку идет, в большей степени, за его игру во втором тайме, когда на поле появился Бражко. Положительные моменты – это активность этого игрока именно в полуфланге с нанесением завершающих ударов.

Также отмечу очень агрессивную и интенсивную игру при отборе. Своим выступлением он оставил положительное впечатление.

Андрей – 8.0. Ярмоленко за счет своего опыта и мастерства развернул игру. Основное – это то, что он сравнял счет в нужный момент и время. Нельзя сказать, что до забитого гола Ярмоленко был очень опасен для «горняков», однако в итоге он стал одним из ключевых игроков Классического.

Если говорить об оценке для Эдуардо Герреро, сменившего Ярмоленко на 74-й минуте игры, то это 8.0. Здесь все очень просто: нападающий вышел на замену и забил победный гол в ключевой момент, еще и в ворота принципиального соперника», – рассказал Дулуб.

Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Saar
Так. Згоден. Але за перший тайм -Нещерет!
