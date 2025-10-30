Экс-тренер сборных Украины назвал ошибки Турана в организации игры Шахтера
Владимир Цыткин считает, что отечественные гранды не избежали перепадов в игре
Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который тренировал сборные Украины всех возрастов, в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о поединке 1/8 финала Кубка Украины «Динамо» – «Шахтер», в котором хозяева праздновали волевую викторию – 2:1:
– Первое в этом сезоне Классическое с участием грандов отечественного футбола оказалось очень поучительным. Прежде всего, для «Шахтера», потому что нельзя предавать свою игровую философию. Ведь доминировали в первом тайме, создали с полдюжины голевых моментов, вышли вперед, а потом неожиданно притормозили и все пошло кувырком.
После финального свистка было немало комплиментов в адрес «Динамо», но куда деть провальный первый тайм, когда «горняки» легко могли снять с повестки дня вопрос о победителе? Хорошо, что вратарь хозяев был на высоте и фарт оказался на их стороне.
– И все же, что должно было произойти в раздевалке «Динамо» в перерыве, что во втором тайме они взялись упорно атаковать?
– Сказать, что это был тактический вариант усыпить бдительность соперника своей пассивностью, а затем вспышкой активности заставить его капитулировать было бы не совсем правильно. Все же, в каждом дербе повышен градус ответственности, все пытаются действовать с максимальной отдаей.
Но вчера игроки «Шахтера» открыв счет в начале второго тайма почему-то решили сосредоточиться на обороне. Не думаю, что бразильская молодежь «горняков» не владела информацией, что «козыри» динамовцев – именно скоростные атаки, разнообразие наступательных операций, забыв, что она сама не может похвастаться умением защищаться.
Конечно, динамовцы быстро почувствовали изменения в настроении гостей и с двойной энергией начали давить на оборонные редуты «Шахтера». Вот только, повторяю, возникает вопрос, почему в таком стиле киевляне не действовали до перерыва?
И ведь для них не было секретом, что организация игры в обороне у «Шахтера» на низком уровне. И это не может не беспокоить, потому что Матвиенко, Конопля и Бондарь – игроки национальной сборной Украины. Создавалось впечатление, что они банально не в курсе, что такое вертикальная подстраховка, как действовать против забегов визави на флангах.
– Кстати, как бывший вратарь, дайте оценку действиям киперов во вчерашнем противостоянии?
– Нещерет сыграл на своем уровне, часто выручал, а вот его коллега Ризнык в двух эпизодах, когда пропускал – не спас, хотя его «козырем» является именно игра на линии ворот. Похоже, что когда пробивали Ярмоленко и Герреро, он не видел момент удара. Дальше среагировать очень тяжело.
– Вчера хозяева изрядно донимали гостей домашними заготовками при розыгрыше стандартных положений.
– Согласен, в этом компоненте динамовцы в последнее время добавили и умело пользуются этим «оружием».
– В том, что киевляне воспользовавшись пассивностью соперника уверенно диктовали свои условия, чья заслуга?
– Я бы отметил Пихаленка. После появления на поле Бражко он смело начал брать игру на себя, умело подыгрывая партнерам и заставляя нервничать гостей своими дальними ударами.
– Считаете, итоговый счет справедлив?
– За проявленную свободу, умение воспользоваться своими сильными сторонами они должны были быть вознаграждены. Поэтому их выход в четвертьфинал – заслуженный. Следует отметить и их наставника – Шовковского, замены которого оказались эффективнее, чем у Турана.
– На ваш взгляд, после очередной неудачи «Шахтера» клубные боссы не стали сомневаться в целесообразности приглашения турецкого специалиста?
– То, что кресло под ним зашаталось – не сомневаюсь. Для Турана очень важно, как завершится воскресный поединок «Шахтера» и «Динамо» в чемпионате. Если «горняки» снова проиграют, то у Арды могут быть большие неприятности. Это еще больше подогревает интерес к очередному классическому.
