Кубок Украины30 октября 2025, 09:59 |
380
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У бразильцев Шахтера очень низкий уровень игры»
Известный украинский тренер высказался об уровне легионеров горняков
30 октября 2025, 09:59 |
380
0
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался об уровне футболистов донецкого «Шахтера» после поражения от киевского «Динамо» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:
«У бразильцев «Шахтера» очень низкий уровень игры. Мне нравился Кевин, но его продали. В нынешнем сезоне привлек к себе внимание Алиссон, но он сейчас травмирован. Остальные? Таких в Бразилии тысяча на квадратный метр.
Тренер на них рассчитывает, но они, видимо, не могут выполнять на 100 процентов те футбольные действия, которые от них требует наставник».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 17:41 3
Владимир Бражко показал хороший пример
Футбол | 30 октября 2025, 07:47 4
«Львы» отправят тренера в отставку
Футбол | 29.10.2025, 21:27
Футбол | 30.10.2025, 09:31
Футбол | 29.10.2025, 16:52
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 13:24
29.10.2025, 07:51 6
29.10.2025, 05:22 9
28.10.2025, 11:11 3
28.10.2025, 15:17 54
29.10.2025, 08:01 8
29.10.2025, 21:23 5
29.10.2025, 19:57 274