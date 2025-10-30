Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У бразильцев Шахтера очень низкий уровень игры»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался об уровне футболистов донецкого «Шахтера» после поражения от киевского «Динамо» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«У бразильцев «Шахтера» очень низкий уровень игры. Мне нравился Кевин, но его продали. В нынешнем сезоне привлек к себе внимание Алиссон, но он сейчас травмирован. Остальные? Таких в Бразилии тысяча на квадратный метр.

Тренер на них рассчитывает, но они, видимо, не могут выполнять на 100 процентов те футбольные действия, которые от них требует наставник».