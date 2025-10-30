Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «У бразильцев Шахтера очень низкий уровень игры»
Кубок Украины
30 октября 2025, 09:59
Известный украинский тренер высказался об уровне легионеров горняков

Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался об уровне футболистов донецкого «Шахтера» после поражения от киевского «Динамо» (1:2) в матче 1/8 финала Кубка Украины:

«У бразильцев «Шахтера» очень низкий уровень игры. Мне нравился Кевин, но его продали. В нынешнем сезоне привлек к себе внимание Алиссон, но он сейчас травмирован. Остальные? Таких в Бразилии тысяча на квадратный метр.

Тренер на них рассчитывает, но они, видимо, не могут выполнять на 100 процентов те футбольные действия, которые от них требует наставник».

Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
Максим ЗАДЕРАКА: «Скажу прямо: у нас получился провальный матч»
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Дмитрий Вус Источник: Meta.ua
