Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Финальная стадия переговоров. Наполи продлит контракт с лидером команды
Италия
30 октября 2025, 14:28 |
65
0

Финальная стадия переговоров. Наполи продлит контракт с лидером команды

Франк Замбо-Ангиcса отклонил несколько щедрых предложений из-за границы

30 октября 2025, 14:28 |
65
0
Финальная стадия переговоров. Наполи продлит контракт с лидером команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Франк Замбо-Ангиcса

«Наполи» близок к продлению контракта с Франком Замбо-Ангиcса, сообщает Николо Скира.

Переговоры о продлении соглашения между клубом и футболистом находятся на финальной стадии. Действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

По новому контракту Франк получит повышение зарплаты до 4 млн евро в год.

Замбо-Ангиcса хочет остаться в Неаполе и отклонил несколько щедрых предложений за последние месяцы от «Монако», «Галатасарая», «Сандерленда», «Фенербахче» и двух клубов из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник сыграл 12 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. В частности, его гол принес команде победу в последнем матче Серии А с «Лечче» (1:0).

По теме:
Сумма в миллионах евро. Известно, за сколько Рух готов продать Фаала
Алемани высказался о будущей трансферной политике Атлетико
Тренер Дженоа: «Мое будущее? Мы переживаем сложный период»
Андре-Франк Замбо-Ангисса Наполи трансферы трансферы Серии A Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Чирко Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29 октября 2025, 17:41 3
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча

Владимир Бражко показал хороший пример

Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ
Футбол | 30 октября 2025, 14:29 0
Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ
Милевский предупредил футболистов Динамо перед матчем с Шахтером в УПЛ

Артём считает, что в воскресенье может быть совсем другая игра

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Футбол | 29.10.2025, 23:02
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Футбол | 30.10.2025, 09:19
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 10
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 6
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем