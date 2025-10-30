Финальная стадия переговоров. Наполи продлит контракт с лидером команды

«Наполи» близок к продлению контракта с Франком Замбо-Ангиcса, сообщает Николо Скира.

Переговоры о продлении соглашения между клубом и футболистом находятся на финальной стадии. Действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.

По новому контракту Франк получит повышение зарплаты до 4 млн евро в год.

Замбо-Ангиcса хочет остаться в Неаполе и отклонил несколько щедрых предложений за последние месяцы от «Монако», «Галатасарая», «Сандерленда», «Фенербахче» и двух клубов из Саудовской Аравии.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник сыграл 12 матчей за «Наполи» во всех турнирах, забив 4 гола и отдав 2 ассиста. В частности, его гол принес команде победу в последнем матче Серии А с «Лечче» (1:0).