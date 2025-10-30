Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ярмоленко обошел Реброва и сравнялся с Шевченко
Кубок Украины
30 октября 2025, 13:42 | Обновлено 30 октября 2025, 13:47
Ярмоленко обошел Реброва и сравнялся с Шевченко

Хавбек «Динамо» забил 21-й мяч в Кубке Украины

Ярмоленко обошел Реброва и сравнялся с Шевченко
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

В матче с «Шахтером» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 21-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он обошел Сергея Реброва и сравнялся с Андреем Шевченко, с которым делит теперь четвертую строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.

К слову, в рядах одного клуба больше голов, чем Ярмоленко, забили в Кубке Украины только Андрей Воробей за «Шахтер» и Максим Шацких за «Динамо» - оба по 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины

Игрок

Клубы

Голы

1.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер-2 (2), Шахтер (22), Металлист (1)

25

2.

Максим ШАЦКИХ

Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1)

24

3.

Александр ПАЛЯНИЦА

Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5), Кривбасс (3), Металлист (3)

22

4.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо-2 (5), Динамо (16)

21

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

21

6.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер (1), Динамо (19)

20

7.

Андрей ПОКЛАДОК

Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1), Галичина (1)

19

8.

Олег МАТВЕЕВ

Шахтер (16), Металлург З (1)

17

9.

Алексей АНТЮХИН

Металлург З (1), Таврия (13), Ворскла (2)

16

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

16
цифры и факты Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Андрей Шевченко
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Сергей Цыба Sport.ua
