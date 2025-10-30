Ярмоленко обошел Реброва и сравнялся с Шевченко
Хавбек «Динамо» забил 21-й мяч в Кубке Украины
В матче с «Шахтером» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 21-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он обошел Сергея Реброва и сравнялся с Андреем Шевченко, с которым делит теперь четвертую строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.
К слову, в рядах одного клуба больше голов, чем Ярмоленко, забили в Кубке Украины только Андрей Воробей за «Шахтер» и Максим Шацких за «Динамо» - оба по 22.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины
|
|
Игрок
|
Клубы
|
Голы
|
1.
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер-2 (2), Шахтер (22), Металлист (1)
|
25
|
2.
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (22), Арсенал (1), Говерла (1)
|
24
|
3.
|
Александр ПАЛЯНИЦА
|
Днепр (7), Верес (4), Карпаты (5), Кривбасс (3), Металлист (3)
|
22
|
4.
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо-2 (5), Динамо (16)
|
21
|
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
21
|
6.
|
Сергей РЕБРОВ
|
Шахтер (1), Динамо (19)
|
20
|
7.
|
Андрей ПОКЛАДОК
|
Карпаты (15), Металлург Д (2), Рава (1), Галичина (1)
|
19
|
8.
|
Олег МАТВЕЕВ
|
Шахтер (16), Металлург З (1)
|
17
|
9.
|
Алексей АНТЮХИН
|
Металлург З (1), Таврия (13), Ворскла (2)
|
16
|
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Шахтер
|
16
