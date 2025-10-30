Ярмоленко обошел Реброва и сравнялся с Шевченко

В матче с «Шахтером» (2:1) Андрей Ярмоленко забил 21-й мяч в Кубке Украины. Тем самым он обошел Сергея Реброва и сравнялся с Андреем Шевченко, с которым делит теперь четвертую строчку в списке лучших кубковых бомбардиров.

К слову, в рядах одного клуба больше голов, чем Ярмоленко, забили в Кубке Украины только Андрей Воробей за «Шахтер» и Максим Шацких за «Динамо» - оба по 22.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры в истории Кубка Украины