Известный тренер сделал прогноз на Классико в УПЛ
Изменений по сравнению с кубковым матчем будет мало
Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча «Шахтер» – «Динамо» в 11 туре УПЛ и рассказал, чем этот матч будет отличаться от игры в Кубке Украины.
– Думаю, что все, как и в этот раз, будет «на тоненького». Много факторов будут решать: насколько быстро восстановятся игроки, какой будет ротация, кто сможет усилить. Мне кажется, что составы будут определяться по степени восстановления игроков: кто будет лучше готов конкретно в этот день – это первое.
Второе – не нужно забывать про эмоциональный фон. Мое наблюдение такое, что молодые бразильцы «Шахтера» где-то не до конца еще понимают принципиальность матчей с «Динамо», что для Украины означает это Классическое. В этом преимущество на стороне «Динамо».
Третий фактор – это лидерство в чемпионате. Хотя все впереди, но личная встреча – это игра за шесть очков. В любом случае это должно быть интересное противостояние.
Напомним, что матч 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 2 ноября, в 18:00 по киевскому времени.
