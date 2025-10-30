Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известный тренер сделал прогноз на Классико в УПЛ
Украина. Премьер лига
30 октября 2025, 13:09
Известный тренер сделал прогноз на Классико в УПЛ

Изменений по сравнению с кубковым матчем будет мало

Известный тренер сделал прогноз на Классико в УПЛ
ФК Львов. Олег Дулуб

Бывший тренер ряда украинских клубов Олег Дулуб поделился ожиданиями от матча «Шахтер» – «Динамо» в 11 туре УПЛ и рассказал, чем этот матч будет отличаться от игры в Кубке Украины.

– Думаю, что все, как и в этот раз, будет «на тоненького». Много факторов будут решать: насколько быстро восстановятся игроки, какой будет ротация, кто сможет усилить. Мне кажется, что составы будут определяться по степени восстановления игроков: кто будет лучше готов конкретно в этот день – это первое.

Второе – не нужно забывать про эмоциональный фон. Мое наблюдение такое, что молодые бразильцы «Шахтера» где-то не до конца еще понимают принципиальность матчей с «Динамо», что для Украины означает это Классическое. В этом преимущество на стороне «Динамо».

Третий фактор – это лидерство в чемпионате. Хотя все впереди, но личная встреча – это игра за шесть очков. В любом случае это должно быть интересное противостояние.

Напомним, что матч 11-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится в воскресенье, 2 ноября, в 18:00 по киевскому времени.

Олег Дулуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Донецк
Иван Чирко
