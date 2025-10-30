Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси «лидирует» в сезоне по количеству красных карточек среди клубов АПЛ
Англия
30 октября 2025, 12:58 | Обновлено 30 октября 2025, 13:13
63
0

Челси «лидирует» в сезоне по количеству красных карточек среди клубов АПЛ

В пассиве лондонцев уже 5 удалений во всех турнирах

30 октября 2025, 12:58 | Обновлено 30 октября 2025, 13:13
63
0
Челси «лидирует» в сезоне по количеству красных карточек среди клубов АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Челси с начала сезона 2025/26 получил наибольшее количество красных карточек среди всех команд АПЛ во всех турнирах.

Игроки команды Энцо Марески уже 5 раз удалялись с поля в 14 сыгранных матчах.

Игроки Челси, которые получали красную карточку в сезоне 2025/26.

  • Лиам Делап (Кубок лиги против Вулверхэмптона)
  • Мало Густо (АПЛ, против Ноттингем Форест)
  • Жоао Педро (Лига чемпионов, против Бенфики)
  • Трево Чалоба (АПЛ, против Брайтона)
  • Роберт Санчес (АПЛ, против Манчестер Юнайтед)

Ни один другой клуб АПЛ не имеет и около такого количества удалений в текущем сезоне.

Клубы АПЛ с наибольшим количеством красных карточек в сезоне 2025/26 во всех турнирах

  • 5 – Челси (14 матчей)
  • 2 – Ливерпуль (15 матчей)
  • 1 – Борнмут (10 матчей)
  • 1 – Манчестер Юнайтед (10 матчей)
  • 1 – Сандерленд (10 матчей)
  • 1 – Вест Хэм Юнайтед (10 матчей)
  • 1 – Бернли (11 матчей)
  • 1 – Вулверхэмптон (12 матчей)
  • 1 – Астон Вилла (13 матчей)
  • 1 – Ньюкасл Юнайтед (14 матчей)
По теме:
Ливерпуль демонстрирует худшую текущую форму среди всех команд топ-5 лиг
МАРЕСКА: «Мы запаниковали. Всего этого можно было избежать»
Хавбек Арсенала раскритиковал сумасшедший ритм современного футбола
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29 октября 2025, 17:41 3
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча

Владимир Бражко показал хороший пример

Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Футбол | 30 октября 2025, 09:19 7
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»
Виталий Кварцяный: «В Киеве концерта не получилось»

Авторитетный украинский тренер дал свою оценку поединку Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером»

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 19:57
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационной ничьей с Лорьяном
Футбол | 30.10.2025, 12:33
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационной ничьей с Лорьяном
Во Франции оценили игру Забарного после сенсационной ничьей с Лорьяном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 6
Футбол
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
КРАСЮК: «Для Усика этот боксер опаснее, чем Итаума»
29.10.2025, 05:22 1
Бокс
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:24 10
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
29.10.2025, 08:01 8
Бокс
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем