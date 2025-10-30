Челси «лидирует» в сезоне по количеству красных карточек среди клубов АПЛ

Челси с начала сезона 2025/26 получил наибольшее количество красных карточек среди всех команд АПЛ во всех турнирах.

Игроки команды Энцо Марески уже 5 раз удалялись с поля в 14 сыгранных матчах.

Игроки Челси, которые получали красную карточку в сезоне 2025/26.

Лиам Делап (Кубок лиги против Вулверхэмптона)

Мало Густо (АПЛ, против Ноттингем Форест)

Жоао Педро (Лига чемпионов, против Бенфики)

Трево Чалоба (АПЛ, против Брайтона)

Роберт Санчес (АПЛ, против Манчестер Юнайтед)

Ни один другой клуб АПЛ не имеет и около такого количества удалений в текущем сезоне.

Клубы АПЛ с наибольшим количеством красных карточек в сезоне 2025/26 во всех турнирах

5 – Челси (14 матчей)

2 – Ливерпуль (15 матчей)

1 – Борнмут (10 матчей)

1 – Манчестер Юнайтед (10 матчей)

1 – Сандерленд (10 матчей)

1 – Вест Хэм Юнайтед (10 матчей)

1 – Бернли (11 матчей)

1 – Вулверхэмптон (12 матчей)

1 – Астон Вилла (13 матчей)

1 – Ньюкасл Юнайтед (14 матчей)