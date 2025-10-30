Челси «лидирует» в сезоне по количеству красных карточек среди клубов АПЛ
В пассиве лондонцев уже 5 удалений во всех турнирах
Челси с начала сезона 2025/26 получил наибольшее количество красных карточек среди всех команд АПЛ во всех турнирах.
Игроки команды Энцо Марески уже 5 раз удалялись с поля в 14 сыгранных матчах.
Игроки Челси, которые получали красную карточку в сезоне 2025/26.
- Лиам Делап (Кубок лиги против Вулверхэмптона)
- Мало Густо (АПЛ, против Ноттингем Форест)
- Жоао Педро (Лига чемпионов, против Бенфики)
- Трево Чалоба (АПЛ, против Брайтона)
- Роберт Санчес (АПЛ, против Манчестер Юнайтед)
Ни один другой клуб АПЛ не имеет и около такого количества удалений в текущем сезоне.
Клубы АПЛ с наибольшим количеством красных карточек в сезоне 2025/26 во всех турнирах
- 5 – Челси (14 матчей)
- 2 – Ливерпуль (15 матчей)
- 1 – Борнмут (10 матчей)
- 1 – Манчестер Юнайтед (10 матчей)
- 1 – Сандерленд (10 матчей)
- 1 – Вест Хэм Юнайтед (10 матчей)
- 1 – Бернли (11 матчей)
- 1 – Вулверхэмптон (12 матчей)
- 1 – Астон Вилла (13 матчей)
- 1 – Ньюкасл Юнайтед (14 матчей)
Chelsea have had over double the amount of red cards than any other Premier League team so far this season 😲 pic.twitter.com/HneZbu1ww2— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 30, 2025
