Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
31 октября 2025, 05:21
Итальянский гранд планирует подписать форварда сборной Украины

«Милан» попытается подписать Артема Довбика во время зимнего трансферного окна

Итальянский гранд планирует подписать форварда сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист авторитетного издания La Gazzetta dello Sport Фабиано Делла Валле.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Милан», который пытался подписать украинца летом, но тогда переговоры с римской командой провалились. Гранд Серии А планирует сделать вторую попытку, чтобы осуществить переход Довбика.

По информации источника, миланский клуб рассматривает два варианта – либо взять форварда в аренду, либо оформить полноценный трансфер. Однако, судьба этого перехода зависит от итоговой позиции «Ромы».

В нынешнем сезоне Довбик провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт украинского футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

Рома Рим Милан Артем Довбик трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
