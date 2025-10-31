Итальянский гранд планирует подписать форварда сборной Украины

Форвард итальянской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик может сменить клубную прописку во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщил журналист авторитетного издания La Gazzetta dello Sport Фабиано Делла Валле.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Милан», который пытался подписать украинца летом, но тогда переговоры с римской командой провалились. Гранд Серии А планирует сделать вторую попытку, чтобы осуществить переход Довбика.

По информации источника, миланский клуб рассматривает два варианта – либо взять форварда в аренду, либо оформить полноценный трансфер. Однако, судьба этого перехода зависит от итоговой позиции «Ромы».

В нынешнем сезоне Довбик провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт украинского футболиста истекает в июне 2029 года, а его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.