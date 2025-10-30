Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
29.10.2025 21:45 – FT 0 : 2
Кремонезе
Италия
30 октября 2025, 11:33 | Обновлено 30 октября 2025, 11:35
Тренер Дженоа: «Мое будущее? Мы переживаем сложный период»

Патрик Виейра с отчаянием высказался о проигранном матче против «Кремонезе»

Тренер Дженоа: «Мое будущее? Мы переживаем сложный период»
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Главный тренер «Дженоа» Патрик Виейра прокомментировал матч девятого тура Серии А, в котором «грифоны» дома уступили «Кремонезе» со счетом 0:2.

«Очень сложный матч и с психологической точки зрения. Игроки, которые вышли с первых минут, показали агрессивность и желание побеждать. Но пропущенный гол уже в начале сделал всё намного труднее в ментальном плане. Мы не смогли должным образом отреагировать.

Доверие со стороны руководства? Я понимаю, что это ваша работа, но такой вопрос не имеет смысла. Мое главное задание – пытаться выиграть матч. Сейчас у нас сложный период, и мы должны принимать критику. Что будет дальше – посмотрим. Но отвечать на этот вопрос сейчас – не в моем стиле. Я всегда говорил, что доволен, работая с этой группой игроков, и своего мнения не меняю. Приход новых футболистов добавил команде техники, но мы потеряли в интенсивности. Я принимаю этот трудный этап и продолжаю работать.

Мы пытались подключать больше игроков в атаку, но это не сработало. Пропущенный на третьей минуте гол усложнил игру, мы потеряли организацию и дисциплину. Это был тяжелый матч для нас. Мы почувствовали напряжение из-за того, что давно не выигрывали дома, и нам не удалось прервать эту серию.

Мое будущее? Я понимаю футбол, мы переживаем сложный период, и нам нужно единство. В прошлом году нам удалось изменить ситуацию, начиная с непростого положения. С первого дня нам не везет с эпизодами. Сегодня нам не хватало гола, это непростой момент для всех, но нужно время, чтобы принимать правильные решения. Решение на эмоциях – это не мое. Каждый руководитель хочет добра клуба. Иметь их доверие – важно для меня», – сказал Патрик.

Андрей Витренко Источник: pianetagenoa1893
