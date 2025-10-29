Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снова провал. Дженоа с Малиновским продолжила негативную серию в Италии
Чемпионат Италии
Дженоа
29.10.2025 21:45 – FT 0 : 2
Кремонезе
Италия
29 октября 2025, 23:44 | Обновлено 30 октября 2025, 00:47
Снова провал. Дженоа с Малиновским продолжила негативную серию в Италии

«Грифоны» в девятом туре Серии А проиграли «Кремонезе»

Снова провал. Дженоа с Малиновским продолжила негативную серию в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября «Дженоа» встретилась с «Кремонезе» в девятом туре итальянской Серии А.

Матч проходил на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и провел на поле все 90 минут.

«Кремонезе» уже в начале встречи заставило соперника нервничать – на третьей минуте гости вышли вперед. Быстрый гол «Кремонезе» забило и на старте второго тайма, увеличив преимущество.

Хозяева могли отыграть один мяч и даже сделали это, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.

В итоге «Дженоа» уступила со счетом 1:2 и продлила свою безвыигрышную серию до четырёх матчей.

Серия А. 9-й тур, 29 октября

«Дженоа» – «Кремонезе» – 0:2

Голы: Бонаццоли, 3, 49

«Болонья» – «Торино» – 0:0

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бонаццоли (Кремонезе), асcист Jari Vandeputte.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бонаццоли (Кремонезе), асcист Маттео Бьянкетти.
Дженоа Кремонезе Болонья Торино чемпионат Италии по футболу Серия A Руслан Малиновский
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
