Снова провал. Дженоа с Малиновским продолжила негативную серию в Италии
«Грифоны» в девятом туре Серии А проиграли «Кремонезе»
29 октября «Дженоа» встретилась с «Кремонезе» в девятом туре итальянской Серии А.
Матч проходил на арене «Стадио Луиджи Феррарис» в Генуе.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и провел на поле все 90 минут.
«Кремонезе» уже в начале встречи заставило соперника нервничать – на третьей минуте гости вышли вперед. Быстрый гол «Кремонезе» забило и на старте второго тайма, увеличив преимущество.
Хозяева могли отыграть один мяч и даже сделали это, однако арбитр отменил гол из-за офсайда.
В итоге «Дженоа» уступила со счетом 1:2 и продлила свою безвыигрышную серию до четырёх матчей.
Серия А. 9-й тур, 29 октября
«Дженоа» – «Кремонезе» – 0:2
Голы: Бонаццоли, 3, 49
«Болонья» – «Торино» – 0:0
События матча
