Металлист 1925 – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины 30 октября в 17:00
30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Металлист 1925 и Агробизнес.
Поединок пройдет в Житомире на Центральном стадионе. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.
Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
