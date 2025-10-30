Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлист 1925 – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Кубок Украины
Металлист 1925
30.10.2025 17:00 - : -
Агробизнес
Кубок Украины
Металлист 1925 – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины 30 октября в 17:00

Металлист 1925 – Агробизнес. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE
Коллаж Sport.ua

30 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Металлист 1925 и Агробизнес.

Поединок пройдет в Житомире на Центральном стадионе. Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Металлист 1925 – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Комментарии
