Испания
30 октября 2025, 12:23 | Обновлено 30 октября 2025, 12:24
Альфонсо посоветовал Реалу выгнать Винисиуса

Бывший игрок мадридского клуба не впечатлен скандальным футболистом

Альфонсо посоветовал Реалу выгнать Винисиуса
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бывший нападающий «Реала» Альфонсо Перес выразил уверенность в том, что мадридский клуб должен продать своего скандального игрока Винисиуса Жуниора.

«Меня не впечатляет он (Винисиус – Прим.ред.). Некоторые люди могут критиковать меня, но я бы действительно продал его и подписал центрального нападающего. Я думаю, что «Реалу» абсолютно необходим центральный нападающий. Мне не нравится, как ведет себя на поле Винисиус. Это не идет на пользу ни ему, ни «Реалу», – сказал 53-летний Альфонсо.

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги (Эль Класико) против «Барселоны» Винисиус крайне эмоционально отреагировал на замену, разозлился на тренера Хаби Алонсо и ушел в раздевалку. Руководству и тренерскому штабу клуба такое поведение 25-летнего игрока не понравилось.

На данный момент в активе Жуниора 13 матчей, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона скандал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Оксана Баландина Источник: Marca
