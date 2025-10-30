Альфонсо посоветовал Реалу выгнать Винисиуса

Бывший нападающий «Реала» Альфонсо Перес выразил уверенность в том, что мадридский клуб должен продать своего скандального игрока Винисиуса Жуниора.

«Меня не впечатляет он (Винисиус – Прим.ред.). Некоторые люди могут критиковать меня, но я бы действительно продал его и подписал центрального нападающего. Я думаю, что «Реалу» абсолютно необходим центральный нападающий. Мне не нравится, как ведет себя на поле Винисиус. Это не идет на пользу ни ему, ни «Реалу», – сказал 53-летний Альфонсо.

В матче 10-го тура испанской Ла Лиги (Эль Класико) против «Барселоны» Винисиус крайне эмоционально отреагировал на замену, разозлился на тренера Хаби Алонсо и ушел в раздевалку. Руководству и тренерскому штабу клуба такое поведение 25-летнего игрока не понравилось.

На данный момент в активе Жуниора 13 матчей, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.