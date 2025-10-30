ФОТО. Больше Сона в МЛС зарабывает только Месси. Космическая сумма

Форвард «Лос-Анджелес ФК» Сон Хын Мин возглавил список летних новичков MLS с годовой зарплатой $10,4 млн и общей компенсацией $11,2 млн, став вторым самым высокооплачиваемым игроком лиги после Лионеля Месси из «Интер Майами».

Сон присоединился к LAFC в августе после более чем десятилетия, проведённого в «Тоттенхэме», и забил девять голов в десяти матчах регулярного сезона MLS. Месси получает годовую зарплату $12 млн и общую компенсацию $20,4 млн от «Интер Майами». Эти цифры включают условия его первоначального контракта с MLS, рассчитанного до сезона 2025 года, включая бонусы за маркетинг и агентские комиссии. Они не учитывают дополнительные соглашения с клубом или его партнёрами, а также бонусы за достижения.

На прошлой неделе «Майами» объявил, что Месси согласовал новый контракт до 2028 года.

Полузащитник Родриго Де Пауль, новый одноклубник Месси в «Интер Майами», получает годовую зарплату $1,5 млн и общую компенсацию $3 619 320.

Среди других заметных новичков лиги, подписанных летом: вингер «Сан-Диего» Ирвинг «Чакки» Лосано ($6 млн / $7,6 млн), вингер «Чикаго» Жонатан Бамба ($5 млн / $5,6 млн), вингер «Шарлотт» Вильфрид Заха ($2,7 млн / $2,8 млн), нападающий «Ванкувера» Томас Мюллер ($1,3 млн / $1,4 млн), форвард «Коламбуса» Вессам Абу Али ($1,8 млн / $2,2 млн) и нападающий «Филадельфии» Милан Илоски ($500 000 / $552 569).