Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бывший игрок сборной Украины объяснил, что помогло Динамо обыграть Шахтер
Кубок Украины
29 октября 2025, 23:59 | Обновлено 30 октября 2025, 00:01
Бывший игрок сборной Украины объяснил, что помогло Динамо обыграть Шахтер

Василий Кардаш отметил огромное желание в игре киевлян

Бывший игрок сборной Украины объяснил, что помогло Динамо обыграть Шахтер
ФК Динамо Киев

Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш проанализировал, заслужило ли киевское «Динамо» два победных гола в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1).

«Заслужили ли киевляне голы? По крайней мере, они продемонстрировали большое желание это сделать. Это сразу отразилось на подборе мяча в средней зоне, интенсивности на подступах к штрафной площади донеччан, агрессивности на флангах.

Меня удивило то, что «горняки», пропустив дважды, так и не смогли собраться и не имели шансов сравнять счет. Вот почему «Динамо» – респект за волю к победе», – сказал Кардаш.

