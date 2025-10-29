Бывший игрок сборной Украины объяснил, что помогло Динамо обыграть Шахтер
Василий Кардаш отметил огромное желание в игре киевлян
Бывший игрок сборной Украины Василий Кардаш проанализировал, заслужило ли киевское «Динамо» два победных гола в матче 1/8 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера» (2:1).
«Заслужили ли киевляне голы? По крайней мере, они продемонстрировали большое желание это сделать. Это сразу отразилось на подборе мяча в средней зоне, интенсивности на подступах к штрафной площади донеччан, агрессивности на флангах.
Меня удивило то, что «горняки», пропустив дважды, так и не смогли собраться и не имели шансов сравнять счет. Вот почему «Динамо» – респект за волю к победе», – сказал Кардаш.
