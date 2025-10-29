Василий КАРДАШ: «Динамо проснулось после гола Шахтера»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» получились два разных тайма:

– Нужно быть за кулисами и знать план динамовцев на игру, и только потом рассуждать, почему у них до перерыва ничего не получалось.

Если бы не надежность вратаря Нещерета, «горняки» могли спокойно, как говорят, «закрыть матч». Доминирование донецкой команды было очевидным, и, если откровенно, сложно было представить, за счет чего хозяева смогут переломить игру. Единственное, что динамовцы могли записать себе в актив – это неприкосновенность ворот.

– Тогда что должно было произойти во втором тайме, чтобы ситуация изменилась в пользу киевлян?

– Как ни парадоксально, им нужно было пропустить. После гола Мейреллиша сложилось впечатление, что донетчане решили, будто победа уже никуда не денется. Кстати, переоценка своих сил уже не впервые подводит «Шахтер». Но надо отдать должное и динамовцам, которые, наконец, «проснулись». Замена Михайленко на Бражко пошла на пользу – тот стал активнее в отборе, и у Пихальонка появилось больше возможностей для организации атак.

Наверное, изменения в настрое киевлян должен был прочувствовать и наставник «горняков» Туран, и отреагировать, выпустив игроков, которые умеют хорошо обороняться. Но где их найти среди бразильских легионеров, заточенных на атаку? Постепенно хозяева и перехватили инициативу.

– Считаете, киевляне наиграли на два мяча, которые принесли им победу?

– По крайней мере, они показали большое желание это сделать. Это сразу отразилось на подборе мяча в центре поля, на интенсивности у штрафной «Шахтера», на агрессии на флангах.

Меня удивило, что «горняки», пропустив дважды, так и не смогли собраться и не имели шансов сравнять счет. Поэтому «Динамо» – респект за волю к победе.

– Через несколько дней соперникам снова играть – уже в 11-м туре УПЛ. Как оцениваете шансы?

– Уверен, сценарий будет совсем другим. Сегодня на кону была путевка в четвертьфинал Кубка Украины, и нужно было быть настороже с первых минут. В воскресенье, даже если что-то пойдет не так, в чемпионате все можно исправить. Поэтому стоит ждать более открытой игры. Чем закончится – не спрашивайте, но психологическое преимущество теперь на стороне «Динамо», это точно.

Ранее защитник «Динамо» прокомментировал победу в дерби в 1/8 финала Кубка Украины.