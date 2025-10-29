Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КАРДАШ: «Динамо проснулось после гола Шахтера»
Кубок Украины
29 октября 2025, 23:15 | Обновлено 29 октября 2025, 23:19
197
1

Василий КАРДАШ: «Динамо проснулось после гола Шахтера»

Киевляне обыграли «Шахтер» в первом в этом сезоне Классическом

29 октября 2025, 23:15 | Обновлено 29 октября 2025, 23:19
197
1 Comments
Василий КАРДАШ: «Динамо проснулось после гола Шахтера»
ФК Динамо Киев

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему в сегодняшнем матче 1/8 финала Кубка Украины между «Динамо» и «Шахтером» получились два разных тайма:

– Нужно быть за кулисами и знать план динамовцев на игру, и только потом рассуждать, почему у них до перерыва ничего не получалось.
Если бы не надежность вратаря Нещерета, «горняки» могли спокойно, как говорят, «закрыть матч». Доминирование донецкой команды было очевидным, и, если откровенно, сложно было представить, за счет чего хозяева смогут переломить игру. Единственное, что динамовцы могли записать себе в актив – это неприкосновенность ворот.

– Тогда что должно было произойти во втором тайме, чтобы ситуация изменилась в пользу киевлян?

– Как ни парадоксально, им нужно было пропустить. После гола Мейреллиша сложилось впечатление, что донетчане решили, будто победа уже никуда не денется. Кстати, переоценка своих сил уже не впервые подводит «Шахтер». Но надо отдать должное и динамовцам, которые, наконец, «проснулись». Замена Михайленко на Бражко пошла на пользу – тот стал активнее в отборе, и у Пихальонка появилось больше возможностей для организации атак.

Наверное, изменения в настрое киевлян должен был прочувствовать и наставник «горняков» Туран, и отреагировать, выпустив игроков, которые умеют хорошо обороняться. Но где их найти среди бразильских легионеров, заточенных на атаку? Постепенно хозяева и перехватили инициативу.

– Считаете, киевляне наиграли на два мяча, которые принесли им победу?

– По крайней мере, они показали большое желание это сделать. Это сразу отразилось на подборе мяча в центре поля, на интенсивности у штрафной «Шахтера», на агрессии на флангах.

Меня удивило, что «горняки», пропустив дважды, так и не смогли собраться и не имели шансов сравнять счет. Поэтому «Динамо» – респект за волю к победе.

– Через несколько дней соперникам снова играть – уже в 11-м туре УПЛ. Как оцениваете шансы?

– Уверен, сценарий будет совсем другим. Сегодня на кону была путевка в четвертьфинал Кубка Украины, и нужно было быть настороже с первых минут. В воскресенье, даже если что-то пойдет не так, в чемпионате все можно исправить. Поэтому стоит ждать более открытой игры. Чем закончится – не спрашивайте, но психологическое преимущество теперь на стороне «Динамо», это точно.

Ранее защитник «Динамо» прокомментировал победу в дерби в 1/8 финала Кубка Украины.

По теме:
Арда ТУРАН: «Под давлением потеряли нашу сдержанность и концентрацию»
ВИВЧАРЕНКО: «Потому не надо ничего говорить, нужно выходить и доказывать»
ПИХАЛЕНОК: «Неудачный первый тайм. Шахтер мог нам забить 3–4 мяча»
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Василий Кардаш
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 16:52 11
Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер
Выбор Шовковского и Турана. Стартовые составы на матч Динамо – Шахтер

Встреча начнется в 18:00

Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 07:24 7
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко дал прогноз на счет кубкового матча Динамо – Шахтер

Известный в прошлом нападающий спрогнозировал, что в этом поединке будет забито три мяча

ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Футбол | 29.10.2025, 07:51
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
Стала известна оценка Довбика за победы матч Ромы, в котором он забил гол
Футбол | 29.10.2025, 23:19
Стала известна оценка Довбика за победы матч Ромы, в котором он забил гол
Стала известна оценка Довбика за победы матч Ромы, в котором он забил гол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Футбол | 29.10.2025, 17:41
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Індик думав про неділю, а в суботу в борщ....
Ответить
0
Популярные новости
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
Со штрафного в девятку на 90-й. Клуб Второй лиги вышел в 1/4 финала Кубка
28.10.2025, 16:32 2
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 4
Футбол
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 54
Футбол
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем