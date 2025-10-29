Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
29 октября 2025, 22:29 | Обновлено 29 октября 2025, 22:42
ВИВЧАРЕНКО: «Во втором тайме Динамо полностью переиграло Шахтер»

Защитник Динамо прокомментировал победу в дерби в 1/8 финала Кубке Украины

ВИВЧАРЕНКО: «Во втором тайме Динамо полностью переиграло Шахтер»
ФК Динамо. Константин Вивчаренко

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко поделился эмоциями после победы над «Шахтером» (2:1) и выхода в четвертьфинал Кубка Украины.

– Эмоции положительные, потому что давно не выигрывали у «Шахтера» – лет три-четыре, наверное. И сейчас такая победа, во втором тайме переиграли их полностью. Поэтому эмоции бешеные.

– Атмосфера сегодня была лучшая за последнее время. Насколько это добавляло вам сил?

– Вы видели, как мы побежали во втором тайме. Поэтому спасибо болельщикам за то, что пришли сегодня и поддерживали нас. А мы отблагодарили их победой.

– Два разных тайма были в вашем исполнении: в первом больше играли в защите, во втором уже больше давили на соперника. В чем причина такой контрастной игры?

– Возможно, было присутствие волнения в первом тайме. А когда пропустили, уже нечего было сидеть в обороне, нужно было отыгрываться.

– Владислав Кабаев после игры с «Кривбассом» говорил о том, что Андрей Ярмоленко выступал с речью перед командой. То же самое игроки говорили и раньше. Было такое и сейчас в перерыве?

– Да, было, но это останется в раздевалке.

– Эта речь сильно повлияла на команду?

– Конечно, когда один из лидеров команды выступает с речью, такой бодрой, то это вдохновляет.

– В последнее время «Динамо» стало больше забивать после стандартов. Вас это радует?

– Все то, что у нас получается в игре, происходит благодаря наработкам на тренировках.

– Можно ли сказать, что Герреро сегодня «джокер» – вышел на замену, забил победный гол?

– Он и в предыдущем матче с «Кривбассом» вышел и забил, и сегодня. Что сказать – красавец (улыбается).

– Новичкам объяснили, что этот матч значит для болельщиков?

– Думаю, они и сами понимали, что «Шахтер» – одна из сильнейших команд Украины, которая представляет нашу страну в Европе тоже. Поэтому не нужно было ничего говорить – нужно было выходить на поле и выполнять свою работу.

– В воскресенье матч с «Шахтером» уже в чемпионате Украины. Что вы увидели интересного для себя в сегодняшнем поединке с «горняками»?

– Нужно сегодняшний матч перенести на будущий в чемпионате (улыбается).

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Константин Вивчаренко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
