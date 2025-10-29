Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Луис Энрике решил, будет ли играть Забарный. Состав ПСЖ на матч Лиги 1
Франция
29 октября 2025, 19:27 |
Луис Энрике решил, будет ли играть Забарный. Состав ПСЖ на матч Лиги 1

Илья выйдет в стартовом составе

Луис Энрике решил, будет ли играть Забарный. Состав ПСЖ на матч Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 состоится интересное противостояние между «Лорьяном» и действующим чемпионом страны – «Пари Сен-Жермен».

Матч примет стадион «Стад дю Мустуар», расположенный в городе Лорьян.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Главный тренер «ПСЖ» решил доверить место в стартовом составе Илье Забарному. Для украинца это уже шестой подряд матч в старте парижан.

По теме:
Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю
Лорьян – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Минус конкурент для Забарного? Защитник ПСЖ намерен покинуть парижский клуб
Лига 1 (Франция) Лорьян чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный стартовые составы
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
