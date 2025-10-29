Франция29 октября 2025, 19:27 |
1069
1
Луис Энрике решил, будет ли играть Забарный. Состав ПСЖ на матч Лиги 1
Илья выйдет в стартовом составе
29 октября 2025, 19:27 |
1069
В среду, 29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 состоится интересное противостояние между «Лорьяном» и действующим чемпионом страны – «Пари Сен-Жермен».
Матч примет стадион «Стад дю Мустуар», расположенный в городе Лорьян.
Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Главный тренер «ПСЖ» решил доверить место в стартовом составе Илье Забарному. Для украинца это уже шестой подряд матч в старте парижан.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 11:17 1
Артем прогнозирует минимальную победу команды Шовковского
Бокс | 29 октября 2025, 08:01 7
Экс-промоутер против боя с Уордли
Футбол | 29.10.2025, 13:47
Футбол | 29.10.2025, 20:00
Футбол | 29.10.2025, 07:51
Популярные новости
28.10.2025, 08:33 9
29.10.2025, 05:22 9
28.10.2025, 13:27 15
27.10.2025, 22:21 4
28.10.2025, 17:47 8
28.10.2025, 01:45 8
28.10.2025, 22:45 7
Аналитика аналоговнетная