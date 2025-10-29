Луис Энрике решил, будет ли играть Забарный. Состав ПСЖ на матч Лиги 1

В среду, 29 октября, в рамках 10-го тура французской Лиги 1 состоится интересное противостояние между «Лорьяном» и действующим чемпионом страны – «Пари Сен-Жермен».

Матч примет стадион «Стад дю Мустуар», расположенный в городе Лорьян.

Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер «ПСЖ» решил доверить место в стартовом составе Илье Забарному. Для украинца это уже шестой подряд матч в старте парижан.