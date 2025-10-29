Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»
Кубок Украины
29 октября 2025, 18:49 |
56
0

Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»

Дмитрий Фатеев прокомментировал выход ФК «Чернигов» в 1/4 финала Кубка Украины

29 октября 2025, 18:49 |
56
0
Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»
ФК Чернигов

В матче 1/8 финала Кубка Украины ФК «Чернигов» встречался с ФК «Лесное» и одержал победу в серии пенальти. Впечатлениями о поединке поделился защитник черниговского клуба Дмитрий Фатеев.

– Поздравляем с выходом в четвертьфинал. Невероятное достижение для клуба по Первой лиги. Как вы считаете, за счет чего ФК Чернигов удалось получить нужный результат?

– Я считаю, что играли две равные команды. Команда Лесное показала очень хороший футбол, нужно им дать должное. Они в такое тяжелое для своего клуба время пытаются играть в футбол. И со своей стороны мы тоже стараемся всегда играть в футбол, играть на мяче, играть первым номером. Сегодня игра, я полагаю, с нашей стороны получилась на 35% максимум. Где-то благодаря фарту, благодаря мастерству нашего кипера мы сегодня победили. Так что Максим Татаренко у нас сегодня герой, сегодня мы поздравляем его, завтра продолжаем работать. У нас еще много игр, перенесенные игры, и очень многое нужно сделать еще, чтобы достичь результата.

– Выход в четвертьфинал – это, безусловно, большое достижение для футбольного клуба Чернигов. Обещали ли вам какие-либо бонусы за выход в четвертьфинал?

– Президент сказал, выиграете – будем разговаривать.

По теме:
ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме
ФОТО. Дикий момент. Лидер Шахтера чудом не забил Динамо
ФОТО. Яркий матч на ранней стадии Кубка. Битва грандов: Динамо – Шахтер
Чернигов Кубок Украины по футболу пенальти серия пенальти Лесное Дмитрий Фатеев
Сергей Турчак Источник: ФК Чернигов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
Футбол | 29 октября 2025, 18:40 3
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском

Михаил Мудрик нашел свою точку опоры

Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер
Футбол | 29 октября 2025, 07:02 0
Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер
Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер

Маркиньос в конце сезона решил покинуть клуб

Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Бокс | 29.10.2025, 05:22
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
Известно, почему Усик не хочет драться с Уордли. «Он не в восторге»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
Бокс | 29.10.2025, 08:01
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
КРАСЮК: «Усику ни в коем случае не нужно драться с этим боксером»
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Футбол | 29.10.2025, 13:17
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
Уордли сказал, почему именно он первым победит Усика
28.10.2025, 01:45 8
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
28.10.2025, 11:12 9
Футбол
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
Паркер предупредил Усика перед боем с Уордли
27.10.2025, 19:20 3
Бокс
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
27.10.2025, 22:21 3
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
28.10.2025, 08:33 9
Футбол
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
Джозеф Паркер назвал шансы Уордли в бою против Усика
28.10.2025, 09:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем