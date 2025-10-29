Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»

В матче 1/8 финала Кубка Украины ФК «Чернигов» встречался с ФК «Лесное» и одержал победу в серии пенальти. Впечатлениями о поединке поделился защитник черниговского клуба Дмитрий Фатеев.

– Поздравляем с выходом в четвертьфинал. Невероятное достижение для клуба по Первой лиги. Как вы считаете, за счет чего ФК Чернигов удалось получить нужный результат?

– Я считаю, что играли две равные команды. Команда Лесное показала очень хороший футбол, нужно им дать должное. Они в такое тяжелое для своего клуба время пытаются играть в футбол. И со своей стороны мы тоже стараемся всегда играть в футбол, играть на мяче, играть первым номером. Сегодня игра, я полагаю, с нашей стороны получилась на 35% максимум. Где-то благодаря фарту, благодаря мастерству нашего кипера мы сегодня победили. Так что Максим Татаренко у нас сегодня герой, сегодня мы поздравляем его, завтра продолжаем работать. У нас еще много игр, перенесенные игры, и очень многое нужно сделать еще, чтобы достичь результата.

– Выход в четвертьфинал – это, безусловно, большое достижение для футбольного клуба Чернигов. Обещали ли вам какие-либо бонусы за выход в четвертьфинал?

– Президент сказал, выиграете – будем разговаривать.