Яремчук забил 11-й и 12-й гол за Олимпиакос во всех турнирах
Произошло это в первом тайме матча Кубка Греции
Роман Яремчук забил 11-й и 12-й гол за греческий Олимпиакос во всех турнирах.
Произошло это в матче Кубка Греции против Волоса (закончился первый тайм, счет 4:0 в пользу Олимпиакоса).
Роман Яремчук вышел в стартовом составе Олимпиакоса и забил два гола в этой игре (после первого тайма).
Теперь в активе украинского форварда 12 голов за Олимпиакос во всех турнирах и 92 гола всего за иностранные клубы.
Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (92)
- 61 – Гент
- 12 – Олимпиакос
- 9 – Бенфика
- 6 – Брюгге
- 4 – Валенсия
Роман Яремчук, статистика выступлений за Олимпиакос
- 37 матчей (25 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
- 12 голов (6 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
- 4 ассиста (3 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)
Τι πρώτο ημίχρονο! / What a first half!#OlympiacosFC #OLYVOL #GreekCup pic.twitter.com/WnYKiqgAg9— Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 29, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем остался в резерве, встреча девятого тура начнется 29 октября в 19:30 по Киеву
Встреча пройдет 29 октября в 18:00