Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яремчук забил 11-й и 12-й гол за Олимпиакос во всех турнирах
Греция
29 октября 2025, 18:31 | Обновлено 29 октября 2025, 18:32
405
0

Произошло это в первом тайме матча Кубка Греции

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Роман Яремчук забил 11-й и 12-й гол за греческий Олимпиакос во всех турнирах.

Произошло это в матче Кубка Греции против Волоса (закончился первый тайм, счет 4:0 в пользу Олимпиакоса).

Роман Яремчук вышел в стартовом составе Олимпиакоса и забил два гола в этой игре (после первого тайма).

Теперь в активе украинского форварда 12 голов за Олимпиакос во всех турнирах и 92 гола всего за иностранные клубы.

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (92)

  • 61 – Гент
  • 12 – Олимпиакос
  • 9 – Бенфика
  • 6 – Брюгге
  • 4 – Валенсия

Роман Яремчук, статистика выступлений за Олимпиакос

  • 37 матчей (25 – чемпионат Греции, 7 – Лига Европы, 4 – Кубок Греции, 1 – Лига чемпионов)
  • 12 голов (6 – Кубок Греции, 4 – чемпионат Греции, 2 – Лига Европы)
  • 4 ассиста (3 – чемпионат Греции, 1 – Кубок Греции)
По теме:
Впервые в сезоне. Две минуты: Яремчук оформил дубль за Олимпиакос в Кубке
ФОТО. Где отдыхает сын нападающего сборной Украины? Впечатляет
Олимпиакос уверенно одолел АЕК, Яремчук появился на поле во втором тайме
Олимпиакос Пирей Кубок Греции по футболу Роман Яремчук статистика
