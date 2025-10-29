Яремчук забил 11-й и 12-й гол за Олимпиакос во всех турнирах

Роман Яремчук забил 11-й и 12-й гол за греческий Олимпиакос во всех турнирах.

Произошло это в матче Кубка Греции против Волоса (закончился первый тайм, счет 4:0 в пользу Олимпиакоса).

Роман Яремчук вышел в стартовом составе Олимпиакоса и забил два гола в этой игре (после первого тайма).

Теперь в активе украинского форварда 12 голов за Олимпиакос во всех турнирах и 92 гола всего за иностранные клубы.

Голы Романа Яремчука за иностранные клубы (92)

61 – Гент

12 – Олимпиакос

9 – Бенфика

6 – Брюгге

4 – Валенсия

Роман Яремчук, статистика выступлений за Олимпиакос