Кубок Украины29 октября 2025, 18:22 | Обновлено 29 октября 2025, 18:41
874
0
ФОТО. Первая встреча. Как Шовковский и Туран поприветствовали друг друга
Тренеры пожали друг другу руки
29 октября 2025, 18:22 | Обновлено 29 октября 2025, 18:41
874
0
В 18:00 начался матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером. Это первая встреча наставника киевлян Александра Шовковского против тренера соперника Арды Турана, который возглавил команду после минувшего сезона.
Специалисты пожали друг другу руки, обнялись и обменялись приветствиями.
Интересно, какими будут отношения Шовковского и Турана после матча.
ФОТО. Первая встреча Шовковского и Турана
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 октября 2025, 18:40 3
Михаил Мудрик нашел свою точку опоры
Футбол | 29 октября 2025, 07:02 0
Маркиньос в конце сезона решил покинуть клуб
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Футбол | 29.10.2025, 13:17
Комментарии 0
Популярные новости
28.10.2025, 13:27 15
28.10.2025, 13:24
28.10.2025, 06:10
27.10.2025, 18:33
27.10.2025, 19:01
28.10.2025, 17:47 7
29.10.2025, 07:34