ФОТО. Первая встреча. Как Шовковский и Туран поприветствовали друг друга

В 18:00 начался матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером. Это первая встреча наставника киевлян Александра Шовковского против тренера соперника Арды Турана, который возглавил команду после минувшего сезона.

Специалисты пожали друг другу руки, обнялись и обменялись приветствиями.

Интересно, какими будут отношения Шовковского и Турана после матча.

ФОТО. Первая встреча Шовковского и Турана