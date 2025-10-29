Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Первая встреча. Как Шовковский и Туран поприветствовали друг друга
Кубок Украины
29 октября 2025, 18:22 | Обновлено 29 октября 2025, 18:41
874
0

ФОТО. Первая встреча. Как Шовковский и Туран поприветствовали друг друга

Тренеры пожали друг другу руки

29 октября 2025, 18:22 | Обновлено 29 октября 2025, 18:41
874
0
ФОТО. Первая встреча. Как Шовковский и Туран поприветствовали друг друга

В 18:00 начался матч 1/8 финала Кубка Украины между Динамо и Шахтером. Это первая встреча наставника киевлян Александра Шовковского против тренера соперника Арды Турана, который возглавил команду после минувшего сезона.

Специалисты пожали друг другу руки, обнялись и обменялись приветствиями.

Интересно, какими будут отношения Шовковского и Турана после матча.

ФОТО. Первая встреча Шовковского и Турана

По теме:
ФОТО. Это сэйв Нещерета. Шахтер упустил супермомент в первом тайме
Защитник ФК Чернигов: «Победили благодаря мастерству нашего голкипера»
ФОТО. Дикий момент. Лидер Шахтера чудом не забил Динамо
Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Александр Шовковский Арда Туран фото
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
Футбол | 29 октября 2025, 18:40 3
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском
ФОТО. Футболист сборной Украины подписан на Библию.онлайн. На русском

Михаил Мудрик нашел свою точку опоры

Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер
Футбол | 29 октября 2025, 07:02 0
Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер
Легенда ПСЖ принял решение, касающееся Забарного. Будет трансфер

Маркиньос в конце сезона решил покинуть клуб

Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Футбол | 29.10.2025, 08:44
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Источник: Довбик выбрал клуб, за который он хочет играть
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Футбол | 29.10.2025, 07:24
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
Саленко назвал точный счет кубкового матча Динамо – Шахтер
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Футбол | 29.10.2025, 13:17
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
ФОТО. Украинский клуб будет судиться с Бурбасом. Уже подали иск
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
АПЛ скатывается в ад. Что принесет вердикт по делу МанСити о 115 нарушениях
28.10.2025, 13:27 15
Футбол
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
Александр УСИК: «Царство небесное, брат»
28.10.2025, 13:24
Бокс
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
Промоутер: «Я такого еще не видел. Без аматорской карьеры – и на Усика»
28.10.2025, 06:10
Бокс
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
Паркер нашел виновного в поражении от Уордли
27.10.2025, 18:33
Бокс
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
27.10.2025, 19:01
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 7
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем